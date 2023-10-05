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В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей

5 октября 2023 09:57
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В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей

В Самаре и Тольятти определились победительницы городских этапов федеральной программы для женщин «Мама-предприниматель». В этом году 70 участниц прошли обучение, «упаковали» свои идеи в полноценные бизнес-проекты и презентовали их перед конкурсной комиссией. В региональном финале за главный приз программы – грант в размере 100 тысяч рублей – будут бороться 16 участниц.

В Самарской области созданы все условия для успешного старта и работы начинающих предпринимателей. Областное Правительство и Губернатор Дмитрий Азаров уделяют большое внимание формированию комфортного делового климата в регионе.

В городских этапах программы «Мама-предприниматель» начинающие предпринимательницы вместе с наставниками определили основную идею будущего бизнеса, целевую аудиторию, ключевых конкурентов, а также разработали дорожные карты развития проектов.

Самые перспективные задумки были отобраны экспертами для регионального финала – победительницы городских этапов представят проекты перед жюри, в числе которых будут представители инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также основатели и руководители известных предприятий региона.

В регионе программу «Мама-предприниматель» реализует областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым и региональный центр «Мой бизнес».

«Огромное спасибо организаторам за то, что научили нас просчитывать все важные показатели, рассказали, как правильно оформить свою деятельность – уже завтра я приду в центр «Мой бизнес» для открытия ИП. Проект «Мама-предприниматель» - это еще и возможность ненадолго сбежать от ежедневных дел, побыть в сообществе таких же активных мам с бизнес-идеями», - отметила участница программы «Мама-предприниматель» Мария Бессулина

Федеральная программа для женщин «Мама-предприниматель» проходит в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Организатор: Минэкономразвития России. Соорганизаторы: Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП при участии Союза женщин России. Генеральный партнер: маркетплейс Wildberries. Партнеры проекта: компания VK, маркетплейс наружной рекламы VDOOH.


 Победительницы городского этапа в Самаре:

Айгуль Алимбетова, кафе "Кашир Пространство"

Ксения Бородкина, академия спорта и воздушной акробатики "Lime"

Оксана Букреева, бренд детской одежды "Bukreeva for kids"

Екатерина Долгих, швейное производство нижнего белья

Ксения Маслова, "Кладовая Ксении", изготовление пастилы и приправ

Ольга Мураткина, проект "Здоровый фитнес"

Виктория Седашева, студия развития детей "нейроумка"

Екатерина Тазова, "Мастерская здорового шоколада"

 

Победительницы городского этапа в Тольятти:

Вера Коякова, кондитерская Арт-школа

Синильга Савицкая, женская славянская гимнастика

Наталья Пушкарева, студия детского развития «Умняшки»

Елена Мамлина, клининговая компания «Ника»

Татьяна Толкачева, магазин товаров ручной работы ТАЙКО

Алина Пестрякова, центр семейного обучения «Благо»

Антонина Луцак, свечная мастерская «КнязевПарфюм»

Елена Михалькова, кофейня и арт-пространство «Кафель»

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Теги: Акценты В центре внимания

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