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На ней уже размещены более 120 проектов самозанятых.
В регионе работает онлайн-витрина, на которой размещена информация о продукции и услугах самозанятых
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В регионе работает онлайн-витрина, на которой размещена информация о продукции и услугах самозанятых

18 августа 2021 17:55
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На ней уже размещены более 120 проектов самозанятых.

С июня в Самарской области работает электронная площадка, на которой размещена информация о продукции и услугах самозанятых. Онлайн-витрина создана в виде нового раздела единого портала господдержки бизнеса Самарской области mybiz63.ru. Сегодня этой мерой поддержки воспользовались уже более 120 самозанятых, с проектами в самых разных областях: туризма, красоты и здоровья, бытовых услуг, дополнительного образования, творчества, создания сувенирной продукции, украшений, предметов интерьера и др. 

Проект реализуется региональным министерством экономического развития и инвестиций по поручению губернатора Дмитрия Азарова.

«Я очень рад, что в Самарской области много активных, энергичных предприимчивых людей. Те, кто ведет бизнес, – это люди, готовые брать ответственность за себя, за своих близких, трудиться и обеспечивать семьи, – отмечал Дмитрий Азаров на встрече с самозанятыми, которая состоялась в конце апреля. – За прошлый год более 40 000 людей зарегистрировались как самозанятые. Кто-то сделал шаг из тени, что для меня принципиально важно, потому что когда человек работает в рамках закона, то мы готовы создавать условия для развития, оказывать меры поддержки».

Чтобы стать участником онлайн-витрины, необходимо быть зарегистрированным в приложении «Мой налог», вести деятельность на территории Самарской области и самостоятельно производить товары или предоставлять услуги потребителям. Подать заявку на размещение можно на сайте. Здесь все желающие смогут найти информацию для себя и своих близких, подобрать оригинальный подарок, найти подрядчика для выполнения различных работ: услуги дизайнеров интерьера и изготовителей мебели, фотографы и видеооператоры, разработка сайтов, изготовление полиграфии, бизнес-консалтинг, организация мероприятий и многое другое. 

«Для самозанятых граждан онлайн-витрина – это возможность привлечь новых клиентов, партнеров, вывести свой проект на новый уровень. Эта мера позволит нам поддержать пользователей специального налогового режима, создать для них дополнительные возможности по поиску новых клиентов и сбыту своей продукции. В дальнейшем мы представим региональный маркетплейс, где разместятся все местные производители: от самозанятых до крупных предприятий. А пока электронная площадка Самарской области находится на стадии разработки, мы объединим проекты наших начинающих предпринимателей на портале mybiz63.ru», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Найти проект в каталоге самозанятые и потребители смогут, используя фильтры: вся информация удобно размещена по категориям товаров и услуг. Срок направления заявок для размещения на онлайн-витрине не ограничен – новые проекты будут добавлять в каталог в течение всего года.

 

Теги: онлайн-витрина Самозанятые

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