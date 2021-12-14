В региональном центре «Мой бизнес» состоялась встреча, посвященная женскому бизнесу

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На площадке регионального центра «Мой бизнес» состоялась встреча, посвященная женскому бизнесу. Она была организована в рамках итогового предпринимательского «Форума без границ», который в эти дни проходит в Самаре.

Поддержка и развитие проектов инициативных и предприимчивых людей – часть стратегии лидерства Самарской области, разработанной по поручению Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей региона. Губерния – активный участник мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На встрече женщин-предпринимателей опытные представители бизнеса делились своей историей успеха. Участницы обсудили особенности женского подхода к созданию и развитию своего дела, какие риски и страхи могут вставать на пути, успехи, ошибки, поддержку и работу в условиях пандемии.

Поговорили и о мерах поддержки – сегодня в Самарской области действуют инструменты развития по всем актуальным направлениям ведения бизнеса: консультационные, образовательные, имущественные финансовые, маркетинговые и др. Есть и особые условия для женщин-предпринимателей. В частности, региональный Гарантийный фонд определил женщин как приоритетную категорию предпринимателей - для них по программам микрозаймов сегодня действует пониженная ставка.

«Мы с особым вниманием относимся к женщинам, решившим реализовать свой потенциал, энергию и идеи в предпринимательстве. И создаем для их успешного развития все необходимые условия: это обучающие программы, консультации, льготные микрозаймы, содействие при выходе на маркетплейсы и многое другое. Уже несколько лет подряд в Самарской области реализуется проект «Мама-предприниматель», который дает возможность представительницам прекрасного пола заявить о своей идее и научиться основам ведения бизнеса. С поддержкой региона многие женщины делают свои первые шаги в бизнесе, развивают новые направления, осваивают внешние рынки, создают рабочие места и уверенно развиваются на благо родного региона», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

К открытому разговору в этот вечер были приглашены известные бизнес-леди региона: создатель крупнейшего в регионе садового центра Вера Глухова, основатель сети детских центров «Вундеркинд» Наталья Виханова, владелец ателье брендовой одежды Алла Селицкая, а также самарский стилист, блогер, основатель собственного бренда одежды Марина Прохорова.

Встреча продолжалась почти 3 часа. За это время участницы обсудили вопросы восприятия женщины в качестве руководителя, становления собственного дела, сложностей работы пандемию, а также один из самых актуальных вопросов – как совмещать бизнес и семью.

«Я пришла на встречу, чтобы послушать о кейсах успешных женщин, их опыте и их историях. Сегодня вес больше женщин становятся предпринимателями, я тоже в их числе. Чужой опыт может помочь в развитии, новые знания обогащают человека», - считает предприниматель Наталья Медведева.

Вера Глухова поделилась с участницами своими главными принципами в работе: «Никогда не откладывайте дело, которое необходимо сделать сегодня, не начинайте новое дело, если не завершили предыдущее. И если взялись за что-то, то делайте это хорошо, либо не делайте совсем», - обратилась владелица садового центра к начинающим коллегам.

В завершении встречи руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова вручила спикерам события благодарственные письма за вклад в развитие бизнес-индустрии Самарской области.

Фото: правительство СО