В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий

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В региональном центре «Мой бизнес» состоялась традиционная ежегодная встреча руководителей крупных IT-компаний Самарской области с членами областного правительства и представителями вузов, готовящих специалистов в сфере высоких технологий.

Выступая перед собравшимися, заместитель председателя правительства - руководитель департамента информтехнологий и связи Константин Пресняков рассказал о достижениях отрасли за последний год. В области разработки программного обеспечения регион поднялся с 13 на 8 место в России, а по объему экспорта услуг - на 4 место. «Разработки самарских IT-компаний находятся на очень высоком уровне, они известны не только на федеральном, но и на международном уровне», - подчеркнул Константин Пресняков.

Участников встречи в свою очередь волновал кадровый вопрос и подготовка квалифицированных специалистов в вузах региона. Не секрет, что многие самарские программисты удаленно работают на московские и зарубежные структуры, которые в итоге их «переманивают» к себе высоким уровнем зарплат. В итоге на местном рынке возникает «кадровый голод». Чтобы решить эту проблему необходимо более тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон: IT-компаний, власти и вузов. Одна из важнейших задач - удержать в регионе IT-специалистов, создав для них комфортные условия. И это не только финансовая мотивация - налоговые льготы, позволяющие компаниям вкладывать средства в создание и развитие новых проектов, но и знаковые международные отраслевые события. К таковым сегодня можно отнести «Фестиваль 404», международные соревнования по информационной безопасности Volga CTF, различные хакатоны. Это и многое другое играет важную роль в привлечении и удержании кадров в региональной digital-индустрии, а также в популяризации профессии IT-специалиста.

Что касается подготовки кадров, то этот процесс нужно начинать еще со школьной скамьи, уверены специалисты отрасли. К слову, в Самарской области в ряде школ проходят «Уроки цифры», на которых ученикам рассказывают о профессии «айтишника», что такое программист и какие перед ними открываются перспективы.

Участники встречи сошлись во мнении, что для развития IT-индустрии нужно вести опережающую подготовку кадров в сфере цифровой экономики.