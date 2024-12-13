В региональном центре «Мой бизнес» пройдет новогодняя ярмарка фермерской продукции

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20 декабря 2024 года с 12:00 до 15:00 в региональном центре «Мой бизнес» (г.о. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) пройдет новогодняя ярмарка-продажа фермерской продукции «Свое родное». Для жителей и гостей города это возможность приобрести свежие фермерские продукты для праздничного стола и новогодние подарки друзьям и близким.



Помогать местным производителям в сбыте продукции - задача, которую обозначал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Участие в выставке-продаже примут производители, зарегистрированные в статусе самозанятого. В этот раз на маркете будут представлены крафтовые сыры и молочные продукты, шоколадные наборы и десерты, расписные пряники, мёд, ароматные чайные сборы, авторские приправы; впервые на ярмарке - полезный амарантовый хлеб, украшения из натуральных камней, из бисера, вязаные игрушки, авторские куклы, товары для детей, новогодний декор для создания праздничного интерьера, сувениры, посуда, натуральные крема для лица и тела, мыло ручной работы.



Заявки от самозанятых на участие в ярмарке «Свое родное» принимаются до 19 декабря по ссылке. Все заявки пройдут предварительный отбор.



«Сегодня в Самарской области официально зарегистрировано более 276 тысяч самозанятых. Для этой категории начинающих предпринимателей мы регулярно проводим образовательные программы, помогаем им в продвижении и сбыте продукции, привлекаем наставников для определения новых точек роста таких проектов», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Ранее минэкономразвития региона сообщало, что суммарный доход самозанятых с начала действия специального налогового режима составил 97,4 млрд рублей.



Напомним, налог на профессиональный доход начал действовать в регионе с 1 января 2020 года. Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно, при помощи приложения «Мой налог». При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями – 6%.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.