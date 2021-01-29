В Информационно-консалтинговое агентство Самарской области в 2020 году обратились шесть тысяч предпринимателей

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Каждый потенциальный предприниматель, решивший связать свою жизнь с бизнесом, начинает этот путь с регистрации в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства, составления бизнес-плана, юридических вопросов. Мероприятия для поддержки начинающих предпринимателей реализуются в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного по поручению Президента страны Владимира Путина.

Создание благоприятных условий для предпринимателей – приоритетная задача в работе региональных властей. «Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Для того, чтобы помочь предпринимателям на начальном этапе, в регионе действует Информационно-консалтинговое агентство, которое бесплатно консультирует предпринимателей и самозанятых граждан по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности.

«Наиболее популярными услугами Информационно-консалтингового агентства в 2020 году стали консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам, ведению бизнес-деятельности, проведению проверок предприятий малого и среднего предпринимательства, а также разработка и предоставление информационных ресурсов, оказание помощи в разработке бизнес-планов, — рассказал об итогах работы ИКАСО министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – По итогам прошлого года поддержку Агентства получили 6 тысяч предпринимателей и физических лиц», — добавил министр.

Большую работу Агентство проводило по разъяснению изменений в налоговом законодательстве. Так, совместно с УФНС России по Самарской области были организованы 8 «круглых столов», на которых участники узнали нюансы специального налогового режима для самозанятых – «Налог на профессиональный доход»; отмены Единого налога на вмененный доход в 2021 году и выборе альтернативного режима налогообложения.

«Для обеспечения большей доступности предоставляемых услуг для предпринимателей, специалисты ИКАСО в 2020 году провели выездные консультационные мероприятия на территориях всех муниципальных образований региона, — рассказала директор Информационно-консалтингового агентства Самарской области Наталья Дейч. – Кроме того, мы продолжаем реализацию проекта «Неотложная правовая помощь», в рамках которого мы обеспечиваем предпринимателей грамотной юридической поддержкой при проведении проверок контрольно-надзорными органами», — подчеркнула она.

Для получения услуг ИКАСО, можно обратиться в само Агентство, позвонить по телефонам «горячей линии»: 8 (927) 900-40-65, 8 (927) 900-40-66 или оставить заявку на сайте mybiz63.ru, передает пресс-служба облправительства.