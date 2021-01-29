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Агентство бесплатно консультирует предпринимателей и самозанятых граждан по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности.
В Информационно-консалтинговое агентство Самарской области в 2020 году обратились шесть тысяч предпринимателей
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В Информационно-консалтинговое агентство Самарской области в 2020 году обратились шесть тысяч предпринимателей

29 января 2021 16:52
83
Агентство бесплатно консультирует предпринимателей и самозанятых граждан по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности.

Каждый потенциальный предприниматель, решивший связать свою жизнь с бизнесом, начинает этот путь с регистрации в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства, составления бизнес-плана, юридических вопросов. Мероприятия для поддержки начинающих предпринимателей реализуются в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного по поручению Президента страны Владимира Путина. 

 

Создание благоприятных условий для предпринимателей – приоритетная задача в работе региональных властей. «Усилия правительства региона, муниципальных властей должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий талант предпринимательства, имел возможность самореализоваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять их в жизнь», – подчеркивал ранее Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Для того, чтобы помочь предпринимателям на начальном этапе, в регионе действует Информационно-консалтинговое агентство, которое бесплатно консультирует предпринимателей и самозанятых граждан по всем вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности.

«Наиболее популярными услугами Информационно-консалтингового агентства в 2020 году стали консультации по юридическим и бухгалтерским вопросам, ведению бизнес-деятельности, проведению проверок предприятий малого и среднего предпринимательства, а также разработка и предоставление информационных ресурсов, оказание помощи в разработке бизнес-планов, — рассказал об итогах работы ИКАСО министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – По итогам прошлого года поддержку Агентства получили 6 тысяч предпринимателей и физических лиц», — добавил министр.   

Большую работу Агентство проводило по разъяснению изменений в налоговом законодательстве. Так, совместно с УФНС России по Самарской области были организованы 8 «круглых столов», на которых участники узнали нюансы специального налогового режима для самозанятых – «Налог на профессиональный доход»; отмены Единого налога на вмененный доход в 2021 году и выборе альтернативного режима налогообложения.

«Для обеспечения большей доступности предоставляемых услуг для предпринимателей, специалисты ИКАСО в 2020 году провели выездные консультационные мероприятия на территориях всех муниципальных образований региона, — рассказала директор Информационно-консалтингового агентства Самарской области Наталья Дейч. – Кроме того, мы продолжаем реализацию проекта «Неотложная правовая помощь», в рамках которого мы обеспечиваем предпринимателей грамотной юридической поддержкой при проведении проверок контрольно-надзорными органами», — подчеркнула она.

Для получения услуг ИКАСО, можно обратиться в само Агентство, позвонить по телефонам «горячей линии»: 8 (927) 900-40-65, 8 (927) 900-40-66 или оставить заявку на сайте mybiz63.ru, передает пресс-служба облправительства.

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Сегодня Тольяттинский государственный университет – признанный центр инновационного и технологического развития региона.
28 января 2021  14:38 
Поздравление Дмитрия Азарова в связи с 70-летием Тольяттинского государственного университета
Сегодня Тольяттинский государственный университет – признанный центр инновационного и технологического развития региона. Образование
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Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
28 января 2021  13:25 
Леонид Симановский: Самарской области выделено дополнительно более 38 млн рублей лекарства лечащихся на дому от COVID-19
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.  Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
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После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
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Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
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Новости Тольятти
29 января 2021  16:33
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью. 
Технопарк «Жигулевская долина» налаживает сотрудничество с Беларусью
В ближайшее время планируется серия бизнес-миссий между регионами Гродно и Самарской областью.  Новости Тольятти
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27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
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26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
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