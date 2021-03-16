В губернии разрабатывается новая программа по предоставлению льготных микрозаймов для социальных предпринимателей

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Сегодня на региональном уровне разрабатывается новая программа по предоставлению льготных микрозаймов для социальных предпринимателей. Новую меру поддержки планируется запустить до конца апреля. Получить льготный микрозайм социальные предприниматели смогут в Гарантийном фонде Самарской области.

Об этом стало известно в ходе брифинга, посвященного социальному предпринимательству, который состоялся во вторник, 16 марта, в пресс-центре Самарского областного вещательного агентства. Участники встречи обсудили основные критерии присвоения статуса социального предпринимателя, а также процедуру получения гранта до 500 тыс рублей – новой меры поддержки представителей социально-ориентированного бизнеса.

Создание благоприятной деловой среды в Самарской области ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова, в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Реестр социальных предпринимателей формируется на региональном уровне – эта функция возложена на министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Вопрос развития социального бизнеса курирует министр Дмитрий Богданов.

«В 2021 году мы впервые формировали перечень социальных предпринимателей. Тогда в него вошли 23 предприятия. В этом году мы снова приглашаем представителей социально-ориентированного бизнеса подать пакет документов для включения в реестр. Это позволит им претендовать на получение гранта. Чтобы получить эту безвозмездную помощь, необходимо до 1 мая подать заявку на получение статуса социального предпринимателя, затем претендент должен пройти обучение в области реализации социальных проектов. После 10 июля необходимо будет подать заявку на участие в конкурсе по предоставлению гранта. Подробную информацию мы размещаем на сайте mybiz63.ru», - рассказал Дмитрий Богданов.

Как отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова, деятельность социального предпринимателя связана с достижением общественно-полезных целей, работой с социально-незащищенными группами населения.

Социальное предпринимательство затрагивает отрасли образования, здравоохранения, физической культуры, туризма, социального обслуживания, культурного просвещения. Это, в том числе, дошкольное и дополнительное образование, психолого-педагогические услуги, производство ортопедической продукции, деятельность частных театров и др.

Для присвоения статуса социального предпринимателя необходимо выпускать продукцию для социально-незащищенных слоев или принимать на работу представителей этих групп населения. Законодательство не запрещает предпринимателям, состоящим в реестре социальных, заниматься другими видами деятельности. Однако, в общей сумме их доходов, не менее 50% должно быть получено от деятельности социально-ориентированного бизнеса, передает пресс-служба облправительства.

Фото из открытых источников