В губернии подведут бизнес-итоги года на «Форуме без границ»

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С 6 по 14 декабря на площадке регионального центра «Мой бизнес» состоится традиционный итоговый бизнес-форум. В этом году мероприятие пройдёт под названием «Форум без границ».

Форум состоится в рамках реализации в регионе нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»». Сегодня в Самарской области по поручению Губернатора Дмитрия Азарова создаются благоприятные условия для развития предпринимателей и самозанятых: запускаются новые инструменты поддержки, открываются центры "Мой бизнес", где в режиме одного окна можно получить консультации по всем вопросам ведения предпринимательской деятельности, регулярно проводятся бизнес-мероприятия и встречи, на которых обсуждаются последние тренды в предпринимательстве.

Несмотря на ограничения, связанные, в первую очередь, с непростой эпидемиологической ситуацией в мире, лейтмотивом 2021 года для бизнеса стала тема их преодоления: поиск альтернативных способов взаимодействия с аудиторией и потребителями, диверсификация деятельности в новых реалиях, разработка механизмов взаимодействия с партнерами и государственными органами для дальнейшего развития предприятий и формирования устойчивой деловой среды.

Подвести итоги работы в 2021 году, сделать выводы, а также обсудить прогнозы и планы на предстоящий 2022 год смогут участники регионального форума. Традиционно мероприятие станет площадкой для общения и обмена опытом, идеями с коллегами, клиентами, партнерами по бизнесу и представителями органов власти.

«Ежегодный форум – это одна из площадок для прямого диалога власти и бизнеса. Мы подводим итоги года, строим планы, обсуждаем те сложности, с которыми пришлось столкнуться и новые условия работы, к которым бизнесу необходимо адаптироваться, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – В этом году мы запланировали насыщенную программу, а значит предприниматели смогут почерпнуть для себя много полезной информации, пообщаться с опытными коллегами, обменяться эффективными кейсами. Приглашаю всех представителей малого и среднего бизнеса, самозанятых регистрироваться и принимать активное участие в «Форуме без границ».

Итоговое бизнес-событие 2021 года пройдет в гибридном формате, то есть объединит в себе онлайн и офлайн режимы работы секций и панельных дискуссий.

Еще одной особенностью деловой программы станет то, что мероприятия пройдут одновременно в 6-ти городах Самарской области. А значит, предпринимателям, которые развивают свое дело в отдаленных районах и городских округах региона, будет гораздо проще принять участие в событии.

Организаторы форума подготовили и новые - интерактивные - форматы мероприятий: деловые игры, public talk и многое другое. Гостей ждет насыщенная по тематике программа: глобальные тренды, туризм и Travel-маркетинг, финансы, экспорт, самозанятость, креативные кластеры.

В качестве спикеров на форум приглашены федеральные и региональные эксперты, эффективно применяющие инновационные инструменты в предпринимательстве и смежных областях. Они поделятся с участниками своими наработками, проведут мастер-классы и помогут прокачать наиболее актуальные в сегодняшних реалиях бизнес-компетенции.

Для самых активных гостей форума организаторы предусмотрели множество сюрпризов и полезных призов. Например, среди участников-самозанятых будет разыграна одна из востребованных услуг от центра «Мой бизнес» - «Бизнес-кейс 2.0». А каждый подключившийся к форуму в формате онлайн получит в подарок полезную книгу по предпринимательству.

Пройти регистрацию можно по ссылке.