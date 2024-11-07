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В городах и районах Самарской области усилят работу с бизнесом

7 ноября 2024 12:43
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В городах и районах Самарской области усилят работу с бизнесом

Представители муниципальных образований Самарской области усилят работу по привлечению инвесторов на свои территории. Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал необходимость создания комфортных условий для бизнеса, готового инвестировать в  свое развитие, а значит — в развитие Самарской области.

Региональное минэкономразвития и Агентство по привлечению инвестиций организовали ежегодную стратегическую сессию, чтобы в интенсивном режиме представители городских и районных администраций получили новые знания в инвестиционной сфере от федеральных экспертов, а также смогли отработать их на практике.

Наработки участников оценил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. Он оценивал идеи участников, давал свои рекомендации по привлечению региональных и федеральных инструментов поддержки.

«Ежегодно собираем муниципальные образования на стратегическую сессию, чтобы оценить текущую работу, обменяться лучшими практиками, дать рекомендации и определить дальнейшие шаги по совершенствованию работы с бизнес-сообществом, — сказал Дмитрий Богданов. — В течение одного рабочего дня, в интенсивном формате, вместе с коллегами актуализировали инвестиционные программы муниципалитетов, изучили новые тематики, разобрали общие ошибки и общие проблемы. Уверен, что такой подход к командообразованию, к совместному изучению успешных практик позволит нам еще слаженнее и эффективнее работать над созданием благоприятного инвестклимата в Самарской области».

В течение одного рабочего дня, в интенсивном формате, вместе с коллегами актуализировали инвестиционные программы муниципалитетов, изучили новые тематики, разобрали общие ошибки и общие проблемы.

Команды определили перспективные ниши, выбрали направления, востребованные для конкретных территорий, а также сформировали инвестиционные предложения для потенциальных инвесторов. Стратегическая сессия прошла в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство».

Ирина Горбатюк, начальник отдела экономического развития администрации г.о. Новокуйбышевск:

— Мы всегда очень охотно участвуем в таких мероприятиях – они выводят нас на новый уровень. К тому же, это еще одна площадка для общения с коллегами, получения обратной связи от вышестоящего руководства. По итогам первой стратегической сессии был создан документ инвестиционной стратегии города, проект которого мы будем сегодня защищать. Благодаря прошлой сессии, мы абсолютно по-новому посмотрели на наш город и на развитие нашей территории, например, мы увидели, что можем развивать туристическое направление. Спасибо минэкономразвития Самарской области и Агентству по привлечению инвестиции за такие мероприятия.

Андрей Советкин, первый заместитель главы г.о. Сызрань

— Сегодня идет конкуренция между муниципалитетами по инвестиционной привлекательности, привлечению инвесторов, а на стратегической сессии присутствовали муниципалитеты, которые достигли в этом больших результатов. Спасибо минэкономразвития за такие мероприятия, на которых можно пообщаться, изучить лучшие опыты коллег, выработать общие практики решения тех или иных насущных проблем.

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