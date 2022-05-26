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Программа события максимально насыщена темами актуальными здесь и сейчас.
В День российского предпринимательства в регионе стартовал форум «Мой бизнес 63»
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В День российского предпринимательства в регионе стартовал форум «Мой бизнес 63»

26 мая 2022 17:07
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Программа события максимально насыщена темами актуальными здесь и сейчас.

Сегодня, 26 мая, на площадке регионального центра «Мой бизнес» начал свою работу предпринимательский форум «Мой бизнес 63». Это событие ежегодно объединяет предпринимательское сообщество региона для обсуждения текущей ситуации в экономике, обмена опытом, выработки совместных решений по дальнейшему развитию и необходимым инструментам господдержки. 

«Роль предпринимательства в укреплении экономического потенциала региона и страны в целом, обеспечении занятости населения, реализации социальных программ невозможно переоценить. В условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны «коллективного Запада» инициативность бизнес-сообщества, умение предпринимателей адаптироваться к быстроменяющейся конъюнктуре рынка, их готовность преодолевать возникающие в условиях трансформации экономики риски приобретает особое значение», - отметил Губернатор Дмитрий Азаров в поздравлении представителей бизнес-сообщества региона с Днем российского предпринимательства.

К старту работы форума заявки на участие подали уже более 1000 человек. Программа события максимально насыщена темами актуальными здесь и сейчас. Спикерами выступают представители крупнейших российских компаний, признанные эксперты федерального уровня и опытные предприниматели Самарской области. 

«Сегодня, в День российского предпринимательства, мы запустили работу нашего традиционного форума «Мой бизнес 63» и уверены, что каждый его участник получит здесь максимум новой и актуальной информации, зарядится энергией и драйвом от коллег по цеху, заведет полезные знакомства и найдет новых деловых партнеров, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса занято более 600 тысяч жителей региона. Мы уделяем большое внимание созданию условий для развития предпринимательства, это наш абсолютный приоритет. И подобные бизнес-мероприятия являются частью этой масштабной работы. Приглашаю всех, кто еще не присоединился к форуму «Мой бизнес 63», подавать заявки, участвовать в секциях и встречах, использовать эту возможность как вклад в развитие своего дела!», - добавил министр. 

Хедлайнером первого дня работы форума «Мой бизнес 63» стал один из самых известных бизнес-тренеров России - Владимир Якуба - с его мастер-классом «Продажи в новой реальности». Федеральный спикер собрал полный зал: узнать его фирменные инструменты эффективных продаж и «фишки» работы с клиентами пришли более 120 участников! 

«Сегодня важно преодолеть собственные сомнения - выбрать правильную стратегию, потому что меняющийся рынок - просто фантастическое время. Сейчас такое время, когда важно придумать, как запуститься, занять нишу. А запускаться нужно точно», - отметил Владимир Якуба. 

Следующей темой первого дня станет «Маркетинг, как точка опоры в новых реалиях». На примере практик СберМаркетинга участники узнают формулу эффективного маркетинга нового века, поговорят о медийной стратегии и категориях коммуникационных барьеров. Спикером встречи станет Владимир Морковин, руководитель отдела стратегического планирования агентства СберМаркетинг. 

Во второй половине дня на форуме обсудят вопросы интернет-маркетинга, в рамках встречи с директором по развитию MSA Interpool, разработчиком интерактивных рекламных продуктов Рафаэлем Мелик-Егановым. 

Финальным событием первого дня станет секция «Маркетплейсы 2022. Вход на рынок для самарских предпринимателей стал проще и дешевле». Экспертами обсуждения выступят крупнейшие игроки рынка электронной торговли – представители Яндекс. Маркет, OZON и Wildberries. 

Форум организован в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Присоединиться к событию и подать заявку можно на сайте

Наталья Хазиева, руководитель компании «Nice-Stone»: 

- Уверена, что этот форум поможет мне в дальнейшем развитии моего дела благодаря опыту приглашенных экспертов, которым они поделятся с участниками. Я всегда работала в сфере продаж, знаю, насколько важно правильно выстраивать работу с клиентами, их возражениями, и что всегда нужно идти вперед, не останавливаться на достигнутом. На форуме я надеюсь почерпнуть полезную информацию для роста и успешной работы в меняющемся мире. В кризисное время открываются новые возможности, важно их правильно использовать, в том числе – с помощью доступных инструментов: социальных сетей, маркетинга. 

Вера Каткасова, организатор речных прогулок на парусных яхтах: 

- Отличное начало форума, яркий спикер, заряжающий публику. Очень много ценной, полезной информации. Спасибо региональному центру «Мой бизнес» за организацию таких событий, где предприниматели могут собраться и получить заряд энергии, желания двигаться вперед, особенно в такое непростое время! 

Юлия Романеева, основатель «Школы лояльности»:

- Очень здорово, что именно в День российского предпринимательства областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» запустили такой форум. Здесь всегда самые лучшие спикеры, практики, профессионалы своего дела, и всегда можно получить самую полезную информацию. 

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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