Узнать положена ли субсидия пострадавшему от COVID-19 бизнесу и заполнить заявление можно на сайте ФНС РФ

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УФНС России по Самарской области обращает внимание, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 № 1513 (в редакции от 28.10.2021) «Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» предусмотрено два вида субсидии:

- в целях частичной компенсации затрат получателей субсидий, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.», а также с проведением в 2021 году мероприятий по адаптации к требованиям о посещении предприятий в отдельных сферах экономики при условии наличия QR-кодов и (или) к иным ограничениям деятельности, направленным на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (далее - субсидия на нерабочие дни) ;

- в целях частичной компенсации затрат получателей субсидий, связанных с осуществлением ими деятельности в 2021 году на территории муниципального образования, в отношении которого высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации принято решение о введении на территории субъекта Российской Федерации ограничительных мероприятий (карантина) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей (далее - субсидия на карантин).

Проверить право и заполнить заявление на получение субсидии на нерабочие дни Вы можете на промостранице официального сайта ФНС России.

В настоящее время ФНС России рассматривает заявления на получение субсидии только на нерабочие дни (форма заявления КНД 1150127).

Если Вы направили заявления в налоговый орган по форме КНД 1150126 (субсидия на карантин) Вам будет сформирован отказ, так как в настоящее время не принято решение о введении на территории Российской Федерации ограничительных мероприятий (карантина).

В связи с этим, УФНС России по Самарской области предлагает всем, кто направил заявления на субсидию на карантин, но при этом имеет право на получение субсидии на нерабочие дни направить в налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) заявление о предоставлении субсидии по форме (КНД 1150127) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика или в виде почтового отправления.

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