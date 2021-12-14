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Уже третье уголовное дело заведено на экс-гендиректора «Томета» Чаброва

14 декабря 2021 12:27
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Уже третье уголовное дело заведено на экс-гендиректора «Томета» Чаброва

Как стало известно из окружения бывшего генерального директора ООО «Томет» Владимира Чаброва, против него возбуждено уже третье за последние месяцы уголовное дело, связанное с его деятельностью во главе производителя метанола. Руководящие полномочия Чаброва тольяттинском «Томете» были прекращены судом в марте этого года.

Как сообщает сайт tltpravda.ru,  суть новых обвинений против Чаброва в целом похожа на самое первое уголовное дело против него – от имени «Томета» он подписывал поручительства по кредитам для некой компании, которая затем их не возвращала, а на «Томете» повисали многомиллионные долги. На этот раз кредитором выступил аффилированный с владельцами «Томета» «Банк развития технологий и сбережений», а невозвратные кредиты брало ООО «Волжский город», аффилированное с теми же лицами. Сумма долга, который повис на «Томете» в результате сговора Чаброва с сотрудниками «Волжского города» и банка, составила почти 590 млн руб. В рамках этого дела, Чабров подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159) и приготовлении к преступлению и покушении на преступление (ч. 3 cт. 30).

Напомним, что первое уголовное дело против Чаброва, также возбужденное по ст. 159 и ч. 3 ст. 30 УК РФ, в целом по своим обстоятельствам похоже на третье, однако в первом случае невозвратные кредиты под гарантии «Томета» выдавал принадлежащий основному владельцу «Тольяттиазота» (на территории которого и расположен «Томет») Сергею Махлаю энергосбытовой компании ПАО «Ульяновскэнерго». В результате на «Томет» был искусственно повешен очередной долг в 857 млн руб.

В рамках второго уголовного дела Чаброва обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), которое нанесло «Томету» ущерб в 480,5 млн руб. в результате злонамеренного завышения закупочных цен. По версии следствия, Чабров заключал договоры на покупку вагонов-цистерн для перевозки метанола. Их стоимость у завода-изготовителя составляет 2,6 млн руб. за штуку, а Чабров закупал цистерны у структуры-посредника ООО ТД «Профиль-снаб» по 4,2 млн руб. Вырученные по этой схеме деньги полностью или частично выведены на офшорные счета Махлая, что может служить основанием для подозрений его в организации этих преступлений.

В совокупности по трем уголовным делам Чабров нанес «Томету» ущерб на сумму свыше 1,9 миллиарда рублей.

Столь тщательные усилия по доведению до банкротства вверенного ему актива Чабров предпринимал в интересах его скрывающихся за рубежом владельцев – Сергея Махлая и его швейцарского партнера Эндрю Циви, которым также принадлежит ПАО «Тольяттиазот». «Томет» находится на территории ТоАЗа, так как в свое время был собран из незаконно выведенных с него активов. Два года назад Махлай и Циви вместе с тремя сообщниками были заочно приговорены к 8,5-9 годам реального срока за мошенничество в особо крупном размере путем хищения экспортных поставок продукции ТоАЗа. В рамках гражданского иска осужденных обязали также выплатить компенсацию потерпевшим от афер – 77,3 млрд руб. – ТоАЗу и 10,3 млрд руб. – АО «ОХК «Уралхим», его миноритарному акционеру.

Несмотря на то, что приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года, скрывающиеся за границей осужденные принципиально решили не признавать решение суда и ничего не выплачивать. Чтобы предотвратить обращение взыскания на свое имущество, они решили искусственно довести до банкротства «Томет», признанный одним из солидарных ответчиков по гражданскому иску. Здесь и пригодился Чабров, выходец из сферы консалтинга, ничего не понимающий в технологии химического производства, но готовый без лишних вопросов исполнять приказы Махлаев и Циви, какими бы преступными они ни были. Чабров методично нагружал «Томет» искусственной задолженностью, а когда с подачи Махлая был подан иск в суд о банкротстве фирмы, директор по команде немедленно остановил производство и прекратил выплачивать рабочим зарплаты.

Однако обмануть суд мошенникам не удалось. Иск о банкротстве искусственно доведенного до ручки завода был отклонен, полномочия Чаброва были прекращены, и на «Томете» в конце концов было введено конкурсное производство. Предприятие постепенно приводит в порядок производство и финансовые дела под руководством конкурсного управляющего, и в конце концов будет продано новому ответственному инвестору.

Ну и Владимиру Чаброву теперь остается лишь коллекционировать уголовные дела по результатам своей руководящей работы. Интересно, что за свою фактически диверсионную деятельность во главе «Томета» он получал 5,7 млн руб. в месяц, а за последние два года сверх этого ему выписали еще и премию в 430 млн руб. Наверняка он не предполагал, что такая «работа мечты» обернется валом уголовных дел. Напомним, что также Чаброва обвиняют в аналогичной афере с выдачей невозвратных кредитов принадлежащим Махлаю Тольяттихимбанком энергетической компании ПАО «Ульяновскэнерго», по которым поручителем также выступал «Томет», а также в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) при закупке вагон-цистерн, которые Чабров через посредника закупал вдвое дороже, чем цена завода-изготовителя.

История Чаброва должна послужить примером для других доверенных лиц Махлая, втягиваемых им в совершение преступлений в России, пока сами заказчики отсиживаются за рубежом в относительной безопасности. За последние годы правоохранительные органы и суды в России накопили достаточный опыт, чтобы успешно бороться с организованной преступностью и коррупцией. Это серьезно повысило для таких, как Чабров, риски участия в аферах Махлая. Отлично понимая это, с ТоАЗа несколько месяцев назад практически сбежал гендиректор Дмитрий Межеедов, у которого дома и в офисе прошли обыски в связи с расследованием коррупционных эпизодов, не так давно был арестован директор по безопасности ТоАЗа Андрей Бобков, организовавший масштабную схему хищений неучтенной продукции, запчастей и оборудования с территории предприятия.

На ТоАЗе 27 ноября прошло внеочередное общее собрание акционеров, которое приняло решения о прекращении полномочий подконтрольных Махлаю управляющей компании АО Корпорация «Тольяттиазот» и совета директоров. Новая команда профессионалов химической отрасли взяла курс на законность, порядок, развитие производства и трудового коллектива, а расплодившиеся вокруг ТоАЗа подставные фирмы, участвовавшие в схемах по выводу прибыли, были изгнаны c территории предприятия.

Благодаря высокопрофессиональной работе следователей, судов, прокуратуры и налоговых органов декриминализация на предприятиях, еще недавно подконтрольных международной мафии, идет полным ходом. Это создает все необходимые условия для возвращения этих активов в российское правовое поле, нормализации ситуации с зарплатами и социальными выплатами, а также налоговыми отчислениями в российский бюджет.

Алексей Напылов

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