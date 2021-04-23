Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре расследуют массовую гибель рыбы на озере Рулевом
В Самаре расследуют массовую гибель рыбы на озере
В Самаре деревья начали обрабатывать от клещей и мышей
В Самаре деревья начали обрабатывать от клещей и мышей
Самарцев из аварийных домов, планируемых к расселению в 2021 и 2022 годах, приглашают в Департамент управления имуществом
Самарцев из аварийных домов, планируемых к расселению в 2021 и 2022 годах, приглашают в Департамент управления имуществом
Единая Россия проведет широкое обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и экспертами
«Единая Россия» проведет широкое обсуждение предвыборной программы с жителями регионов и экспертами
Сбер предупредит, если позвонит мошенник
Сбер предупредит, если позвонит мошенник
На автодороге Самара-Бугуруслан водитель врезался в столб
На автодороге «Самара-Бугуруслан» водитель врезался в столб
Эксперты дали советы по изучению английского языка
Эксперты дали советы по изучению английского языка
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.42
-0.4
EUR 92.04
-0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
СОУНБ приглашает жителей города присоединиться к акции «Библионочь-2021»
В Самаре откроется Театральный фестиваль людей с ограниченными возможностями «Созвездие»
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Предпринимательство

Услугами самозанятых пользуется уже каждая шестая компания

23 апреля 2021 11:38
106
Услугами самозанятых пользуется уже каждая шестая компания

17% российских компаний привлекают к работе самозанятых. Преимущества такого сотрудничества чаще всего используют работодатели из сферы строительства и информационных технологий.

О том, что их компания привлекает самозанятых для выполнения некоторых работ, сообщили 17% представителей работодателей. ФНС сообщает, что статус самозанятого оформили уже 2 млн граждан. Новый режим налогообложения начал действовать с 1 января 2019 года, и, судя по комментариям, за два года бизнес успел оценить плюсы сотрудничества с самозанятыми: компания освобождается от уплаты налогов и взносов — вместо этого поставщик услуг платит налог на профессиональный доход. К тому же привлечение самозанятых позволяет компаниям не «раздувать» штат.

Больше всего работодателей, привлекающих самозанятых, среди компаний с численностью персонала до 100 человек (19%), меньше всего — среди крупных организаций, в которых трудится свыше 1000 работников (9%). Чаще всего услугами самозанятых пользуются компании из сфер строительства (25%) и информационных технологий (21%). Работодатели из производственной отрасли к такой практике прибегают редко (7%).

Судя по комментариям, самозанятые чаще всего оказывают бизнесу услуги в области маркетинга, рекламы и дизайна, информационных технологий, логистики, строительства, управления персоналом, бухгалтерии и продаж.

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу из всех округов страны.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 261
  • Время проведения: 7—13 апреля 2021 года
  • Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители организаций и предприятий, ответственные за подбор персонала
  • Размер выборки: 1000 респондентов
Теги: бизнес работа самозанятость

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Всесторонняя поддержка бизнеса в Самарской области позволила восстановить рынок труда.
22 апреля 2021, 15:08
Путин отметил, что всего в России удалось сохранить пять миллионов рабочих мест
Всесторонняя поддержка бизнеса в Самарской области позволила восстановить рынок труда. Политика
281
В центре внимания
В Самаре деревья начали обрабатывать от клещей и мышей
23 апреля 2021  13:45
В Самаре деревья начали обрабатывать от клещей и мышей
Экология
11
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
23 апреля 2021  12:58
Еще 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
70
Жёлтый уровень опасности из-за тумана объявили в Самарской области
23 апреля 2021  12:26
Жёлтый уровень опасности из-за тумана объявили в Самарской области
Происшествия
103
В пятницу и выходные дни привиться от COVID-19 в Самаре можно будет в мобильных пунктах возле ТЦ
23 апреля 2021  11:49
В пятницу и выходные дни привиться от COVID-19 в Самаре можно будет в мобильных пунктах возле ТЦ
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
110
Золотую маску получил спектакль Самарского академического театра оперы и балета Бахчисарайский фонтан»
23 апреля 2021  10:44
"Золотую маску" получил спектакль Самарского академического театра оперы и балета "Бахчисарайский фонтан"
Культура
180
Весь список