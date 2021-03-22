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В этом году Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) запустил новые пакетные услуги для предпринимателей, готовых к освоению зарубежных рынков, расширению географии поставок. Теперь для действующих и будущих экспортеров доступны комплексные предложения - услуги господдержки объединены в зависимости от задач, которые стоят перед бизнесом.

Формирование благоприятной деловой среды в Самарской области поддерживает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Эта работа ведется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Национальные проекты реализуются в субъектах РФ по поручению Президента страны Владимира Путина.

Создание новых мер поддержки малого и среднего бизнеса в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций во главе с министром Дмитрием Богдановым.

«Новые комплексные услуги помогут начинающим экспортерам быстрее выйти на внешние рынки, опытным поставщикам своей продукции за рубеж – расширить перечень иностранных партнеров, географию поставок, увеличить объемы экспортируемой продукции, - пояснил министр. – Сегодня в Центре действуют комплексы услуг по поиску контрагента и сопровождению сделок, участию в международных мероприятиях. Еще один пакетный продукт касается размещения на электронных торговых площадках и участия представителя малого и среднего бизнеса в акселерационных программах по развитию экспортной деятельности. Призываю всех предпринимателей, готовых к новому этапу в своей деятельности, обращаться в Центр поддержки экспорта за квалифицированной и комплексной помощью», - добавил Дмитрий Богданов.

Каждый новый продукт ЦПЭ – это большое количество услуг, необходимых в каждом конкретном случае, конкретной задаче. Например, комплекс услуг по поиску контрагента и сопровождению сделок включает сразу три направления работы: поиск зарубежного партнера, поиск российского поставщика по запросу иностранного покупателя, а также сопровождение экспортного контракта. Каждое направление, в свою очередь, - это целый перечень услуг. Так, только поиск партнера включает в себя маркетинговые или патентные исследования по рынку желаемой страны, создание сайта на иностранном языке, непосредственный поиск покупателей, пересылку пробной продукции, составление коммерческих предложений, сопровождение переговоров и консультаций по условиям доступа на рынок.

«К числу популярных услуг Центра относятся консалтинговые услуги в поиске партнеров, сертификация продукции для работы на европейских рынках, без которой вывод его на экспорт просто невозможен. Это работа с созданием, модернизацией сайтов на иностранных языках, это перевод презентационных материалов, экспертиза экспортных контрактов. Мы оказываем полное сопровождение экспортеров для того, чтобы они чувствовали себя уверенно, спокойно, и чтобы они были защищены при работе с иностранными рынками», - рассказала директор Центра поддержки экспорта Самарской области Ольга Золотарева, передает пресс-служба облправительства.