Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Жигулевска убил женщину в свой день рождения
Житель Жигулевска убил женщину в свой день рождения
В Самаре прошел III этап Кубка России по пляжному теннису
В Самаре прошел III этап Кубка России по пляжному теннису
В Самарской области общее количество электронных подписей, выданных в налоговых органах региона, составило 37030 экземпляров
Кадастровая палата по Самарской области предлагает забрать «забытые» документы
Кадастровая палата по Самарской области предлагает забрать «забытые» документы
Паспорт РФ в рейтинге безвизовых путешествий оказался на 50-м месте
Паспорт РФ в рейтинге безвизовых путешествий оказался на 50-м месте
Операторы связи попросили отказаться от введения новых штрафов
Операторы связи попросили отказаться от введения новых штрафов
В Самаре планируют запуск троллейбусов до Южного города и Новокуйбышевска
В Самаре планируют запуск троллейбусов до Южного города и Новокуйбышевска
В Самарской области изменят расписание нескольких электричек
В Самарской области изменят расписание нескольких электричек
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.56
-1.27
EUR 57.15
-0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина проведет пешеходную экскурсию «Самара театральная»
В У МВД Тольятти отметили 50-летие со дня образования подразделения
В Тольятти прошел Кубок России по парусному спорту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

ЦБ меняет свое определение малого бизнеса

19 июля 2022 12:13
112
ЦБ меняет свое определение малого бизнеса

Предложенная Банком России реформа подхода к определению компаний в разряд малого и среднего предпринимательства (МСП) предполагает резкое сокращение реестра. Регулятор считает неоправданным предоставление льготного кредитования широкому кругу компаний. Однако эксперты отмечают, что от предложенных изменений пострадают в первую очередь системно значимые банки, финансирующие большую часть таких заемщиков, и микрофинансовые организации, специализирующиеся на выдаче займов в этом сегменте.

Как стало известно “Ъ”, Банк России подготовил достаточно радикальные предложения по реформе подхода отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. «Для малых и микропредприятий требуются более консервативные ограничения по размеру активов и долга»,— говорится в презентации ЦБ (с ней ознакомился “Ъ”), которую директор департамента банковского регулирования Александр Данилов представил на рабочей группе по финансированию малого и среднего предпринимательства в конце прошлой недели. По оценке ЦБ, лишь 6% МСП имеют банковские кредиты, но около 25% задолженности (1,6 трлн руб.) у компаний, которые «сложно отнести к этому сегменту» (они аффилированы с крупными банками или крупными компаниями, имеют кредиты более чем на 50 млрд руб., являются крупными застройщиками).

Регулятор хочет убрать из реестра МСП компании с активами и кредитной нагрузкой, превышающими 8 млрд руб. Ограничения предлагается ввести и на общий объем кредитов с господдержкой для МСП — в размере 2 млрд руб.

Также речь идет о том, чтобы исключить МСП, аффилированные с крупным бизнесом и банками, уменьшив допустимую долю владения с 49% до 20%, в том числе через ЗПИФы и управляющие компании. Кроме того, из реестра, по мнению авторов документа, нужно убрать финансовых посредников и отказать в господдержке МФО. В ЦБ и Минэкономики на запросы “Ъ” не ответили.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
19 июля 2022  12:21
Практики Самарской области по поддержке самозанятых признаны лучшими в стране
78
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
18 июля 2022  13:51
В Самаре обсудили ход реализации проекта по строительству международного вузовского кампуса
328
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
18 июля 2022  12:47
С 18 по 21 августа на Мастрюковской поляне состоится Всероссийский детско-молодёжный фестиваль авторской песни и туризма клуба имени Валерия Грушина
1167
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
17 июля 2022  10:44
Дмитрий Азаров поздравил металлургов Самарской области с профессиональным праздником
640
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
15 июля 2022  12:14
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
1073
Весь список