ЦБ меняет свое определение малого бизнеса

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Предложенная Банком России реформа подхода к определению компаний в разряд малого и среднего предпринимательства (МСП) предполагает резкое сокращение реестра. Регулятор считает неоправданным предоставление льготного кредитования широкому кругу компаний. Однако эксперты отмечают, что от предложенных изменений пострадают в первую очередь системно значимые банки, финансирующие большую часть таких заемщиков, и микрофинансовые организации, специализирующиеся на выдаче займов в этом сегменте.

Как стало известно “Ъ”, Банк России подготовил достаточно радикальные предложения по реформе подхода отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. «Для малых и микропредприятий требуются более консервативные ограничения по размеру активов и долга»,— говорится в презентации ЦБ (с ней ознакомился “Ъ”), которую директор департамента банковского регулирования Александр Данилов представил на рабочей группе по финансированию малого и среднего предпринимательства в конце прошлой недели. По оценке ЦБ, лишь 6% МСП имеют банковские кредиты, но около 25% задолженности (1,6 трлн руб.) у компаний, которые «сложно отнести к этому сегменту» (они аффилированы с крупными банками или крупными компаниями, имеют кредиты более чем на 50 млрд руб., являются крупными застройщиками).

Регулятор хочет убрать из реестра МСП компании с активами и кредитной нагрузкой, превышающими 8 млрд руб. Ограничения предлагается ввести и на общий объем кредитов с господдержкой для МСП — в размере 2 млрд руб.

Также речь идет о том, чтобы исключить МСП, аффилированные с крупным бизнесом и банками, уменьшив допустимую долю владения с 49% до 20%, в том числе через ЗПИФы и управляющие компании. Кроме того, из реестра, по мнению авторов документа, нужно убрать финансовых посредников и отказать в господдержке МФО. В ЦБ и Минэкономики на запросы “Ъ” не ответили.