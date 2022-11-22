Тольяттинка Ирина Сергеева с командой организовала социальный проект «Шьем для наших»

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На этой неделе, в последнее воскресенье ноября, в России будет отмечаться День самого главного человека в жизни каждого – мамы.



Ирина Сергеева из Тольятти одна воспитывает двух дочерей, и, конечно, является для них примером. Она - педагог по образованию, а в настоящее время индивидуальный предприниматель, основатель школы рукоделия «Ирис», занимается волонтерской деятельностью.

Когда началась специальная военная операция, Ирина с командой организовала на базе своей швейной мастерской социальный проект «Шьем для наших», в рамках которого с другими неравнодушными мастерицами шьет и вяжет необходимые вещи (шлемы, белье, носки, спальники) защитникам. Также Ирина устраивает благотворительные мастер-классы для всех желающих, где обучает вязанию и шитью, а изготовленные изделия тоже отправляются героям. Дочери Ирины охотно помогают маме в волонтерской работе.



Швейная мастерская у Ирины Сергеевой появилась благодаря государственной помощи в виде социального контракта. В прошлом году женщина обратилась в Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа, оформила социальный контракт на организацию своего дела. На полученную выплату по соцконтракту закупила необходимое оборудование и инструменты.

Фото: скриншот видео