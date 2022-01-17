Суммарный доход самозанятых региона составил 15 млрд рублей

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За два года действия налога на профессиональный доход самозанятые Самарской области реализовали свои товары и услуги более, чем на 14,8 млрд рублей. Общая сумма уплаченного налога за этот период составила 436 млн рублей.

Комфортные условия для выхода самозанятых из теневого сектора в Самарской области формируются, благодаря активной реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и созданию комфортного делового климата. Губернатор Дмитрий Азаров уделяет особое внимание этой категории предпринимателей. По личной инициативе Главы региона расширяются возможности региональной поддержки самозанятых, создаются новые инструменты развития проектов пользователей специального налогового режима. Так, по итогам встречи Дмитрия Азарова с самозанятыми, на сайте mybiz63.ru была создана онлайн-витрина, где сегодня представлены более 300 проектов специалистов разного профиля и региональных ремесленников. Среди них, например, мастера в сфере web-разработок, красоты и здоровья, создания товаров для дома и декора, тренировок и спорта, аудита и консультаций, фото и видео и др. Витрина удобна и для жителей региона, ведь в одном месте они могут купить уникальную продукцию местных производителей.

Самозанятые наравне с предпринимателями могут пользоваться всем комплексом мер поддержки. В прошлом году 4 тысячи самозанятых получили консультации и различные услуги центров «Мой бизнес» Самарской области.

Гарантийный фонд Самарской области в 2021-м начал предоставлять самозанятым льготные микрозаймы до 500 тысяч рублей, по максимально льготной ставке - 1% годовых.

Напомним, возможность регистрации в системе «Мой налог» появилась у жителей губернии, ведущих незарегистрированную предпринимательскую деятельность, с 1 января 2020 года. Для получения официального статуса достаточно скачать приложение, отсканировать паспорт и сделать фото в самой системе – вся процедура занимает не более 5 минут.

«Сегодня в Самарской области официально зарегистрировано почти 95 тысяч самозанятых. Каждый из них может рассчитывать на региональные меры поддержки, линейку которых мы постоянно обновляем, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - В 2022 году мы продолжим предоставлять самозанятым льготные микрозаймы, организовывать ярмарки продукции плательщиков налога на профдоход, большое внимание уделим консультационной и образовательной поддержке, как основам успешного старта в предпринимательстве. Уверен, что популяризация института самозанятости, комплексный подход к развитию таких проектов в ближайшие годы позволит нам нарастить число индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые начинали свой путь в бизнесе с регистрации в качестве самозанятых».

Налоговый режим для самозанятых позволяет таким предпринимателям работать как с физическими, так и с юридическими лицами, оформлять договоры и выдавать чеки. Всего за 2 года через систему «Мой налог» самозанятые выдали своим клиентам 17,7 млн чеков, а сумма среднего чека сегодня составляет 841 рубль.

При расчете с физическими лицами самозанятые платят 4% от дохода, с организациями - 6%. Начисление налога ведется только с тех операций, которые проведены в мобильном приложении. По итогам месяца сформируется сумма налога, которую необходимо будет оплатить до 25 числа следующего месяца. Самозанятые не предоставляют декларации в налоговые органы, добровольно уплачивает страховые взносы, а также могут совмещать самозанятость с официальным трудоустройством.

При регистрации самозанятому предоставляется налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Он позволяет дополнительно снизить налоговые ставки до 3% и 4% (с физическими и юридическими лицами соответственно) до того, как полностью не будет израсходован.

Пользователи специального налогового режима активно используют возможность повысить свой уровень бизнес-знаний, посещая образовательные курсы для получения базовых навыков ведения предпринимательской деятельности. В 2021 году областное минэкономразвития и региональный центр «Мой бизнес» организовали большое количество курсов для самозанятых по продвижению их проектов и повышению квалификации специалистов в разных сферах деятельности. Спикерами выступали практикующие предприниматели и тренеры федерального и регионального уровней.

Самозанятым также предоставляется имущественная поддержка в виде льготной аренды рабочего места в коворкинге, который находится в региональном центре «Мой бизнес». В 2021 году этим видом поддержки воспользовались более 50 пользователей специального налогового режима.

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