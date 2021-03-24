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Startup Tour пройдет в Самаре 25 марта

24 марта 2021 10:03
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Startup Tour пройдет в Самаре 25 марта.

Обсудить развитие инноваций в Самарской области и оценить участников конкурса стартапов можно будет онлайн. Регистрация на сайте startup-tour.ru позволит задавать вопросы спикерам и даст доступ ко всем мероприятиям программы.

Участниками панельной дискуссии «Инновационные экосистемы. Формирование инфраструктуры для устойчивого развития региона» в рамках Startup Tour станут министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко, основатель YellowRockets, управляющий партнер Венчурного фонда Самарской области Сергей Богданов, вице-президент Фонда «Сколково» Константин Паршин, советник генерального директора VEB Ventures Дмитрий Политов, директор по науке и технологиям Фонда «Сколково» Александр Фертман.

Сергей Богданов, основатель YellowRockets, управляющий партнер Венчурного фонда Самарской области: «В регионе созданы все условия для поддержки и развития стартапов. С начинающими технологическими предпринимателями активно работают наш венчурный фонд, "Жигулевская долина", региональный центр инноваций StartupSamara. Участниками экосистемы становятся университеты и промышленные предприятия. Самара всегда была городом купцов, а в прошлом веке здесь создали мощнейший научный центр. Сочетание предпринимательской культуры, научного задела и сильного технического образования позволяют Самаре оставаться крупным российским технологическим центром».

Программа сессий Startup Tour посвящена тому, каким образом Фонд «Сколково» и другие институты развития поддерживают технологических предпринимателей в российских регионах. Председатель Совета директоров Skolkovo Ventures Пекка Вильякайнен ответит на вопросы участников мероприятия на сессии «Создание международной успешной технологической компании».

Пекка Вильякайнен, Председатель Совета директоров Skolkovo Ventures: «Я объехал со Стартап-туром более 100 городов и знаю, что во всех российских регионах есть молодые амбициозные команды с горящими глазами и желанием завоевать мир. С помощью цифровых технологий возможно создать международную компанию, не покидая родной город. При поддержке местных властей, бизнеса и университетов практически каждый регион может сегодня "вырастить" множество успешных стартапов. Развитие стартап-культуры всегда приводит к появлению в регионе новых рабочих мест, повышению его инвестиционной привлекательности и экономическому росту».

В полуфинал конкурса технологических проектов Startup Tour вышли 15 команд из Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Москвы, Набережных Челнов, Барнаула, Челябинска и Саратова. Жюри выберет для участия в финале конкурса лучшие проекты в треках «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве», «Информационные технологии» и «Индустриальные и энергетические технологии». Три финалиста получат приглашения на самую масштабную стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village, а победителю финала 25 марта достанется денежный приз в размере 300 тысяч рублей.

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