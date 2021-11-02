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Стартовала подача заявок на безвозмездные гранты для предприятий из пострадавших сфер

2 ноября 2021 16:24
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С гранта не нужно платить налоги.

С 1 ноября предприниматели из пострадавших сфер и социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в реестр Минэкономразвития РФ, могут обратиться за федеральной мерой финансовой поддержки бизнеса – прямыми безвозмездными грантами.

«Понимаю, что временные ограничения повлияют на работу организаций и предприятий целого ряда отраслей экономики. Для помощи наиболее пострадавшим действуют меры поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы не бросаем бизнес в этой непростой ситуации. Прошу собственников активнее пользоваться возможностями системы господдержки», – отмечал ранее Дмитрий Азаров.

Мера призвана частично компенсировать вынужденные простои предпринимателей в период нерабочих дней.

«Размер гранта составит 1 МРОТ, то есть 12 792 рубля на одного сотрудника. Количество работников будет определяться по состоянию на 1 июля, на основании данных налоговой отчетности. Если у предпринимателя нет работников, он может получить грант на себя. Заявки на получение субсидии будут приниматься с 1 ноября по 15 декабря», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Важно, что грант предоставляется только по основному ОКВЭД. Сейчас для получения гранта их 21, среди них – физкультурно-оздоровительные услуги, дополнительное образование для детей и взрослых, деятельность зоопарков, кинотеатров, развлекательных учреждений, музеев, стоматологических кабинетов, парикмахерских и салонов красоты.

С гранта не нужно платить налоги. Если предприниматель решит направить деньги на зарплату сотрудникам, то ему также не придется платить взносы и НДФЛ.

Компания, обратившаяся за новой мерой поддержки, не должна находиться в процессе ликвидации или банкротства, а предприниматель не должен прекратить деятельность и не должен быть снят с учёта. 

Задолженность предприятия по налогам и страховым взносам на 1 июля 2021 года не должна превышать 3 тысяч рублей.

Подать заявление можно на сайте nalog.ru, в личном кабинете налогоплательщика, либо направить заявление в налоговый орган. После подачи заявки ФНС перечислит средства в течение 8 рабочих дней. Стоит отметить, что субсидия предоставляется однократно.

Проверить свой ОКВЭД и возможность получения гранта предприниматели могут на сайте Налоговой службы, либо посредством перехода с единого портала господдержки Мой бизнес 63, где также опубликована вся информация о действующих мерах поддержки и условиях их получения.

 

Фото из открытых источников

 

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