Социальные предприниматели Самарской области прошли бизнес-обучение и смогут претендовать на грант

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Образовательная программа прошла на площадке регионального центра «Мой бизнес», в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Вручение сертификатов состоялось в Доме предпринимателя 10 июля. Выпускники акселерационного курса теперь смогут претендовать на грант до 500 тысяч – прием заявок продлится до 2 августа.

В этом году участниками образовательной программы стали 67 социальных предпринимателей, состоящих в специальном реестре. 10 из них – индивидуальные предприниматели с инвалидностью, для которых участие в конкурсе грантов стало возможным с 2023 года.

«Конкурс грантов для социальных предпринимателей мы проводим ежегодно – эта мера поддержки является востребованной, и число участников, как и число социальных предпринимателей в регионе, динамично растет, - пояснил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Конкурс грантов и предшествующий ему акселерационный курс решают сразу две задачи: обучения участников основам предпринимательской деятельности и финансовой поддержки для успешной реализации их бизнес-планов».

Всего в Самарской области работает 205 социальных предприятий. По этому показателю регион входит в первую десятку субъектов страны. Динамичный рост числа социальных предприятий стал результатом комплексной поддержки со стороны областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. Для этой категории бизнеса действует специальный перечень инструментов: льготные микрозаймы, налоговые льготы, образовательные программы и, в том числе, грантовая поддержка.

Одной из участниц акселератора стала предпринимательница из с.Георгиевка Кинельского района Любовь Уточкина. В своей гостинице женщина трудоустраивает представителей социально уязвимых категорий.

«Учиться – это всегда полезно, и акселератор от центра «Мой бизнес» научил меня планировать, я сделала для себя много выводов, отметила некоторые ошибки, которые теперь буду исправлять, - рассказала Любовь Уточкина. – Я планирую расширить гостиницу и грант помог бы мне приобрести сушильно-стиральный комплекс. Надеюсь, что окажусь в числе победителей регионального конкурса. Это очень полезная программа и подмога социальным предприятиям», – подчеркнула она.

Еще одна выпускница курса, Екатерина Добрецова, руководит адаптивного спортивного центра «Левушка» занимается развитием детей с нарушениями аутистического спектра и синдромом гиперактивности. «Я очень благодарна преподавателям курса за действительно ценные знания, за интересную и живую подачу информации. Грамотные специалисты центра «Мой бизнес» отвечали на любой мой вопрос в любое время. Программа дала серьезный толчок для развития моего дела. Теперь надеюсь получить грант на расширение центра и приобретение оборудования», – рассказала Екатерина Добрецова.

Проконсультироваться по действующим мерам поддержки, а также получения статуса социального предприятия можно в центрах «Мой бизнес» или на едином портале mybiz63.ru.

Фото: департамент информационной политики СО