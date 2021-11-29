101

На днях состоялись публичные слушания по проекту закона об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, в ходе которых участникам были представлены планы и основные направления деятельности минэка на предстоящие три года. Документ традиционно обсуждается с членами Общественного совета, в который входят представители регионального бизнес-сообщества, профессиональных объединений и общественных организаций.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области в рамках реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт», принятия региональных мер поддержки формируется благоприятный деловой климат.

Большое внимание министерство экономического развития и инвестиций во главе с министром Дмитрием Богдановым уделяет инновационно-инвестиционной деятельности, поддержке малого и среднего предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций и т.д. Для создания благоприятного инвестклимата, привлечения в регион российских и зарубежных компаний, областной минэконом совершенствует инструменты господдержки инвестиционной деятельности; снижает административные барьеры для бизнеса, развивает инвестиционную инфраструктуру и т.д.

В планах – эту работу продолжать. Речь идет о развитии инвестиционных площадок: особой экономической зоны, индустриальных парков, технопарка «Жигулевская долина». В ОЭЗ «Тольятти» в ближайшие три года планируется построить четыре промышленно-производственных корпуса для конкретных инвесторов. Продолжится привлечение инвесторов и арендаторов в сеть индустриальных парков, где резиденты получают земельные участки со всей необходимой инфраструктурой, а также налоговые льготы и другие преференции.

Участники общественных слушаний задавали представителям областного минэкономразвития свои вопросы. В частности, о планах по привлечению инвестиций в регион в следующем году, а также о развитии альтернативной энергетики. Представители министерства пояснили, что в Самарской области уже функционирует солнечная электростанция, а в начале сентября в Самарской области был дан старт реализации масштабного проекта по созданию в регионе ветроэнергетического кластера. Сегодня строительство ветропарков в Красноармейском районе уже началось: выделены земельные участки, подрядчики приступили к строительным работам.

Продолжится работа по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, формированию благоприятного делового климата, развитию сети центров «Мой бизнес». В этом году в регионе выросло число занятых на предприятиях МСП, в том числе предпринимателей и самозанятых граждан. Сегодня этот показатель составляет 578,6 тыс человек, что на 9,2% больше, чем в 2020 году. Несмотря на сложившуюся ситуацию, за 2021 год в Самарской области зарегистрировано 20,3 тысячи вновь созданных субъектов МСП. Высокую востребованность показал и налоговый режим для самозанятых - сегодня в регионе этот статус имеют более 87 тысячи человек.

Министерство планирует завершить формирование сети муниципальных центров «Мой бизнес» в городах региона. В этом году такие площадки откроются в Октябрьске, Кинеле, Похвистнево, в 2022 году – в Жигулевске. Центры «Мой бизнес» очень востребованы предпринимателями - за 10 месяцев этого года оказали более 7 тысяч услуг. Представители общественности отметили высокий уровень реализации программы по поддержке бизнеса и поблагодарили министерство за работу, которая в последние годы ведется в регионе по совершенствованию линейки инструментов развития предпринимательства.

«Хочется сказать огромное спасибо за ту работу, которая проделывается в рамках проекта «Мой бизнес». Очень много знакомых предпринимателей, которые пользуются услугами, и они оказываются на достаточно высоком уровне. Это нужно поддерживать однозначно», - отметила заместитель генерального директора ООО «Росскат-Капитал» Татьяна Вицуп.

«Я могу сказать, что Самарская область за эти два года просто семимильными шагами скакнула в поддержке предпринимательства на федеральном уровне. Та информационная политика, которой придерживается министерство, та доступность любых мероприятий для предпринимателей выстроена на самом высоком уровне. Я могу об этом уверенно заявлять, у нас есть региональные отделения во всех субъектах России. Самарская область постоянно звучит только в позитивном ключе как в поддержке предпринимательства, так и в поддержке экспорта, развитии инвестиций. Ну и рост в Национальном рейтинге инвестклимата с 65 на 8 место за последние 4 года – это потрясающий результат. Предприниматели высоко оценивают ту работу, которую делает министерство и, в частности, профильный департамент», - поблагодарил руководитель регионального отделения «Деловой России» в Самарской области Дмитрий Хилов.

«Мы благодарны представителям бизнес-сообщества за высокую оценку работы команды министерства. Наша ежедневная деятельность связана с созданием лучших условий для бизнеса и инвесторов, снижением административного давления и формированием широкого спектра мер поддержки как для начинающих предпринимателей, так и для крупных компаний, готовых реализовать в регионе свой инвестпроект. Мы понимаем всю ответственность за то, как себя ощущает предпринимательское сообщество и готовы продолжать работать в этом направлении, в партнерстве с нашими предпринимателями», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.