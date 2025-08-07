Я нашел ошибку
В распоряжении предприятия 35 вагонов, из них сформировано 8 четырехвагонных составов.
Иван Носков посетил муниципальное предприятие «Самарский метрополитен»
Для экономии расходов на коммунальные услуги «РКС-Самара» рекомендуют своим абонентам установить и использовать приборы учёта воды.
"РКС-Самара" рассказали, как уменьшить расходы на коммунальные услуги
В рамках встречи ребятам рассказали о важности занятий спортом и познакомили с профессией сотрудника органов внутренних дел.
Полицейские и общественники совместно с «Движение Первых» провели мероприятие для юных жителей региона
Ветеран СВО вручную изготавливает кошельки, ключницы, обложки для паспорта, ремни, браслеты и другие изделия.
Служба занятости Самарской области помогла ветерану СВО открыть производство кожаных изделий
Особой страницей её биографии стал Международный фестиваль «Кино-детям», которым она бессменно руководила на протяжении 28 лет.
Ушла из жизни Ольга Стась, которая стояла у истоков создания самарской киностудии «Волга-фильм»
Тамирлан поет с 10 лет, учился в Детской школе искусств №1 у Калмыковой Марины Владимировны. Именно она открыла исполнителю мир музыки и пения.
Среди финалистов 3 сезона песенного конкурса «Родники» наш земляк Тамирлан Дусенбаев
Задержанный признал свою вину и пояснил полицейским, что украденное продал случайным прохожим.
В Жигулёвске задержали мужчину, подозреваемого в серии краж из сетевых магазинов
Водителю назначено наказание в виде 8 месяцев принудительных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года  1 месяц.
В Приволжском  районе осужден мужчина, который повторно сел за руль автомобиля пьяным 
Служба занятости Самарской области помогла ветерану СВО открыть производство кожаных изделий

7 августа 2025 15:45
78
Ветеран СВО вручную изготавливает кошельки, ключницы, обложки для паспорта, ремни, браслеты и другие изделия.

Специалисты службы занятости Самарской области в приоритетном порядке содействуют трудоустройству участников СВО и членов их семей.

Никита Ленкша из Ставропольского района – человек творческий, интерес к кожевенному делу возник у него еще до участия в спецоперации, когда он обучался у опытного мастера по производству обуви и делал небольшие изделия из кожи для своих друзей. Изделия из кожи, материала натурального и востребованного во все времена, привлекали Никиту с юности. 

Когда началась спецоперация, Никита твердо для себя решил, что пойдет защищать Родину, и в мае 2022 года уехал добровольцем «за ленточку».

После возвращения с СВО, поработав в нескольких организациях, ветеран пришел к выводу, что нужно открывать свое дело – офисный характер работы не привлекал, к тому же, дала о себе знать травма спины. И тогда Никита при поддержке своей жены Анны решил в этом году открыть ИП и заниматься тем, что нравится. 

Первым шагом стало обращение в центр занятости населения, где ему рассказали о возможностях поддержки начинающих предпринимателей. «Встретили приветливо, подробно рассказали о мерах поддержки, оперативно скоординировали, помогли с составлением бизнес-плана, дали много дельных советов по ведению своего бизнеса – буквально в течение двух недель мы прошли всю подготовку к открытию моей мастерской «Медвежий угол»», – рассказал Никита Ленкша.

15 июля 2025 года в его жизни началась новая глава. Он официально зарегистрировал ИП и получил финансовую помощь в размере 100 000 рублей на развитие собственного бизнеса. На эти средства был закуплен базовый комплект оборудования для резки, окраски и шитья кожи. Качественное оборудование – залог высокого качества продукции.

Каждое изделие Никиты – результат кропотливой работы и любви к своему делу. Ветеран СВО вручную изготавливает кошельки, ключницы, обложки для паспорта, ремни, браслеты и другие изделия. Реализует свою продукцию Никита на ярмарках, через соцсети, а скоро планирует наладить взаимодействие с маркетплейсами. В планах – расширение производства, организация рабочих мест, наращивание ассортимента.

«Кадровый центр оказывает меры государственной поддержки и поддержку предпринимательской деятельности, – пояснила Инна Копытко, ведущий специалист территориального центра занятости населения г. о. Тольятти и м. р. Ставропольский. – Можно зарегистрироваться и как ИП, и как самозанятый, и как юридическое лицо».

История Никиты – яркий пример того, как при поддержке центра занятости ветеран СВО превратил хобби в успешный бизнес. Его опыт показывает: если следовать за мечтой, заниматься любимым делом и следовать разработанному в службе занятости бизнес-плану, даже самые смелые планы воплощаются в реальность.

Проконсультироваться по оформлению своего дела и получению субсидии можно в центрах занятости населения, а также в контакт-центре Службы занятости Самарской области по телефону: 8 (800) 302-15-44.

 

Фото: Минтруд Самарской области

Самара

