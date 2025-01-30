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Сделано для фронта: как самарский бизнес помогает участникам СВО

30 января 2025 16:57
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Предприниматели Самарской области и всей страны активно помогают фронту: производят необходимые товары, закупают и поставляют продукцию.

С начала специальной военной операции предприниматели Самарской области и всей страны активно помогают фронту: производят необходимые товары, закупают и поставляют продукцию.

Одно из таких предприятий – компания «Тесвел». Производственно-инжиниринговая компания располагается в Самаре, здесь проектируют и изготавливают автоматические роботизированные комплексы для различных отраслей промышленности: машиностроения, металлообработки, фармацевтики, электроники, пищепрома.

В 2024 году стартовало строительство завода по производству роботов в индустриальном парке «Преображенка». В текущем году «Тесвел» планирует запустить первый этап проекта. Вместе с выполнением производственных задач, коллектив компании активно включился в работу по поддержке российских военнослужащих в зоне СВО.

«Сегодня главная задача – помощь участникам СВО. Многие ребята уже отправились в зону СВО. У них разные судьбы, профессии, боевой опыт, у каждого своя история, но всех объединяет одна общая цель – Победа! И мы ее непременно достигнем!», - отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.

Коллектив компании «Тесвел» помогает фронту разными методами. Это и финансовая помощь, которая передается через специализированные фонды.

«Я считаю, что это очень важно. Это стратегическая цель для нашей страны, мы в любом случае должны укреплять границы, защищать свои интересы, потому что без сильной внешней политики нельзя строить сильную внутреннюю политику. Во-вторых, это сплачивает коллектив. Поэтому я считаю, что это ответственность бизнеса – помогать нашим военнослужащим», - рассказал директор компании «Тесвел» Сергей Моршанский.

Также предприятие закупает и передает продукты, экипировку, и другие вещи, необходимые защитникам на линии боевого соприкосновения и в быту. Сотрудники компании активно участвуют в сборах средств и в обеспечении наших военных всем необходимым.

«По запросу военнослужащих мы передаем единицы оборудования, например, сварочное оборудование, электростанции, комплектующие. Потому что в каждой части есть материально-техническая база, где необходимо делать ремонт, поддерживать текущее рабочее состояние техники, и в рамках нашей деятельности - это то, что нам по силам, и то, чем мы можем помочь», - добавляет Сергей Моршанский.

В Самарской области реализуется широкий спектр мер поддержки участников СВО. Это, в том числе, помощь ветеранам СВО, готовым открыть свое дело. Меры поддержки реализует Минэкономразвития региона. Для этого необходимо обратиться в региональный центр «Мой бизнес», где предоставляют бесплатную информационную и консультационную поддержку.

«Региональный Гарантийный фонд предоставляет минимальные проценты по микрозаймам и отсрочки. Приоритетные условия для участников СВО предусмотрены при участии в конкурсе грантов», - добавил врио министра экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

По всем вопросам, связанным с открытием и развитием своего дела, необходимо обращаться в региональный центр «Мой бизнес», по адресу: г.Самара, ул. Молодогвардейская, 211.

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

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