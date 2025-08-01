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Сбер подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»

1 августа 2025 12:21
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Сбер подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Банк примет участие в доработке образовательного модуля для ветеранов СВО, которые хотят начать собственное дело, а также обеспечит их экспертной поддержкой.
 

Сбер начал сотрудничать с программой «СВОй бизнес», созданной по инициативе «Единой Россия» при поддержке «Опоры России» и Корпорации МСП. Сбер предложит участникам программы менторскую поддержку: действующие клиенты банка смогут пройти специальную программу из шести бесплатных сессий с персональным ментором. Его подберут на основе бизнес-задач.

«Мы объединяем усилия со Сбербанком, чтобы создать новые возможности для старта бизнеса участниками спецоперации и членам их семей по всей стране. География проекта «СВОй бизнес» постоянно расширяется. До конца года он охватит более 40 регионов. С учётом разветвлённой сети Сбера получить профессиональную поддержку смогут ещё больше ветеранов спецоперации», - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Также бизнесмены получат доступ к цифровым продуктам банка для малого бизнеса: онлайн-бухгалтерии, сервису создания сайта с помощью нейросети, франчайзинговой поддержке, сервису по подбору персонала, получению электронной подписи от УЦ ФНС России и т.д. Комплекс решений позволяет участникам сосредоточиться на развитии дела, передав остальные задачи банку.

«Программа «СВОй бизнес» — это шанс найти себя в новой роли. Помимо знаний, мы предоставляем менторство опытных специалистов и помогаем быстрее выйти на рынок. Уверен, что наши сотрудники помогут многим ветеранам СВО построить успешные компании. Вместе с «Единой Россией», «Опорой России» и Корпорацией МСП, а также региональными органами исполнительной власти мы будем создавать оптимальные условия для начинающих предпринимателей, чтобы они могли как можно быстрее адаптироваться к гражданской жизни, реализовать себя в бизнесе и внести свой вклад в развитие отечественной экономики», - отметил первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В Самарской области в рамках партийного проекта «Предпринимательство» запланирован старт обучающего курса «СВОй бизнес» уже этой осенью, рассказали в общественном совете партпроекта. Предполагается, что обучение будет проходить при поддержке специалистов центра «Мой бизнес», Уполномоченного по защите прав предпринимателей и  профильных НКО. Площадкой для обучения может стать Штаб общественной поддержки «Единой России» в Самаре, на улице Революционной, 107.

Напомним, образовательный курс «СВОй бизнес» проходит по партпроекту «Предпринимательство» в рамках партийных инициатив «Единой России», направленных на поддержку ветеранов СВО и их семей, развитие предпринимательской среды в регионе. Его уже реализовали в 12 регионах (Челябинской, Рязанской, Волгоградской, Тюменской, Тамбовской и Нижегородской областях, Приморском крае, республиках Татарстан, Северная Осетия-Алания и других).

Теги: Единая Россия

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