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Самозанятые Самарской области смогут участвовать в ярмарках выходного дня

8 сентября 2022 14:21
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Производители сувенирной продукции, предметов одежды, украшений, игрушек и многого другого получают на таких площадках бесплатные торговые места.

Новые возможности для самозанятых утвердили на федеральном уровне. Теперь плательщики налога на профессиональный доход смогут продавать произведённую продукцию во временных павильонах на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями. Соответствующие изменения внесены в правила работы нестационарных торговых точек.

Теперь самозанятые, которые развивают свое дело в аграрном секторе, получат новый канал сбыта своей продукции: овощей, зелени, мяса, молока и др.

На уровне региона областное минэкономразвития совместно с центром «Мой бизнес» регулярно организуют ярмарки продукции самозанятых. В Самарской области, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», создаются комфортные условия для развития предпринимательства и поддержки самозанятых граждан. Эти задачи обозначил приоритетными Губернатор Дмитрий Азаров.

Производители сувенирной продукции, предметов одежды, украшений, игрушек и многого другого получают на таких площадках бесплатные торговые места и возможность познакомить со своими изделиями широкий круг потребителей.

Ярмарки проходят в формате самостоятельных мероприятий и маркетов, встроенных в крупные региональные события. Одним из таких станет предстоящий День города в Самаре. Выставка-продажа «Сделано в Самаре» будет организована на набережной, рядом с бассейном ЦСКА. Здесь также будет представлена продукция участников первого губернского маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в России».

«Самозанятость как форма регистрации предпринимательской деятельности подходит для тех, кто хочет самостоятельно запустить свой проект, попробовать свои силы в бизнесе на льготных условиях, но при этом рассматривает работу только в легальном секторе, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Таких начинающих предпринимателей в Самарской области зарегистрировано уже более 134 тысяч человек, а их суммарный доход с начала действия налогового режима превышает 24,8 млрд рублей. Мы комплексно подходим к развитию проектов самозанятых и приглашаем каждого из них обращаться в центры «Мой бизнес» за консультацией по действующим мерам поддержки».

Статус самозанятого может получить гражданин с доходом до 2,4 млн рублей в год, выпускающий продукцию или оказывающий услуги, например, сыровар, парикмахер, репетитор, портной, дизайнер и др. Для этого ему нужно зарегистрироваться в налоговой службе через её официальный сайт, мобильное приложение или через портал госуслуг. Самозанятые платят налог по льготной ставке – при расчете с физическими лицами он составляет 4%, с юридическими – 6%.

«Я зарегистрировалась как самозанятая в феврале прошлого года. Меня пригласили преподавать в школу шитья, где необходимо было оформиться. Но и в пошиве я оценила преимущество оформления нового статуса. Теперь могу работать, не боясь, что делаю это неофициально», - отметила дизайнер Юлия Казакова.

Узнать о действующих инструментах поддержки можно на едином портале господдержки в регионе – mybiz63.ru. Самозанятые и предприниматели также могут обращаться в центры «Мой бизнес» в своей городе или звонить по телефону «горячей линии»: 8-800-300-63-63.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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