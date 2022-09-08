Самозанятые Самарской области смогут участвовать в ярмарках выходного дня

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Новые возможности для самозанятых утвердили на федеральном уровне. Теперь плательщики налога на профессиональный доход смогут продавать произведённую продукцию во временных павильонах на ярмарках выходного дня и фестивалях наравне с индивидуальными предпринимателями. Соответствующие изменения внесены в правила работы нестационарных торговых точек.

Теперь самозанятые, которые развивают свое дело в аграрном секторе, получат новый канал сбыта своей продукции: овощей, зелени, мяса, молока и др.



На уровне региона областное минэкономразвития совместно с центром «Мой бизнес» регулярно организуют ярмарки продукции самозанятых. В Самарской области, в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», создаются комфортные условия для развития предпринимательства и поддержки самозанятых граждан. Эти задачи обозначил приоритетными Губернатор Дмитрий Азаров.

Производители сувенирной продукции, предметов одежды, украшений, игрушек и многого другого получают на таких площадках бесплатные торговые места и возможность познакомить со своими изделиями широкий круг потребителей.



Ярмарки проходят в формате самостоятельных мероприятий и маркетов, встроенных в крупные региональные события. Одним из таких станет предстоящий День города в Самаре. Выставка-продажа «Сделано в Самаре» будет организована на набережной, рядом с бассейном ЦСКА. Здесь также будет представлена продукция участников первого губернского маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в России».



«Самозанятость как форма регистрации предпринимательской деятельности подходит для тех, кто хочет самостоятельно запустить свой проект, попробовать свои силы в бизнесе на льготных условиях, но при этом рассматривает работу только в легальном секторе, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Таких начинающих предпринимателей в Самарской области зарегистрировано уже более 134 тысяч человек, а их суммарный доход с начала действия налогового режима превышает 24,8 млрд рублей. Мы комплексно подходим к развитию проектов самозанятых и приглашаем каждого из них обращаться в центры «Мой бизнес» за консультацией по действующим мерам поддержки».



Статус самозанятого может получить гражданин с доходом до 2,4 млн рублей в год, выпускающий продукцию или оказывающий услуги, например, сыровар, парикмахер, репетитор, портной, дизайнер и др. Для этого ему нужно зарегистрироваться в налоговой службе через её официальный сайт, мобильное приложение или через портал госуслуг. Самозанятые платят налог по льготной ставке – при расчете с физическими лицами он составляет 4%, с юридическими – 6%.



«Я зарегистрировалась как самозанятая в феврале прошлого года. Меня пригласили преподавать в школу шитья, где необходимо было оформиться. Но и в пошиве я оценила преимущество оформления нового статуса. Теперь могу работать, не боясь, что делаю это неофициально», - отметила дизайнер Юлия Казакова.



Узнать о действующих инструментах поддержки можно на едином портале господдержки в регионе – mybiz63.ru. Самозанятые и предприниматели также могут обращаться в центры «Мой бизнес» в своей городе или звонить по телефону «горячей линии»: 8-800-300-63-63.

Фото: департамент информационной политики СО