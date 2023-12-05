Самозанятые Самарской области получили возможность усилить продвижение своих товаров и услуг

Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцев предупреждают: Начиная с 30 лет следить за давлением необходимо абсолютно всем
Самарцев предупреждают: Начиная с 30 лет следить за давлением необходимо абсолютно всем
Обновление Windows 11 замедлило работу компьютеров
Обновление Windows 11 замедлило работу компьютеров
Переговоры Путина и Раиси состоятся в Москве 7 декабря
"Ласточки" по маршруту Самара-Тольятти временно заменят
"Ласточки" по маршруту Самара-Тольятти временно заменят
В Красноярском районе на пожаре погибли щенки и кошки
В Красноярском районе на пожаре погибли щенки и кошки
Продолжается дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»
Продолжается дистанционный этап конкурса «Это у нас семейное»
В Самарской области жители с инвалидностью могут бесплатно получить и использовать технические средства реабилитации
В Самарской области жители с инвалидностью могут бесплатно получить и использовать технические средства реабилитации
В Самарской области стартовал третий этап ОПМ «Нелегальный мигрант»
В Самарской области стартовал третий этап ОПМ «Нелегальный мигрант»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.67
0.91
EUR 98.58
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится молодежный военно-патриотический форум трека Знание.Герои Российского общества «Знание»
В Самаре открывается выставка, посвящённая истории завода Масленникова
Тольяттинцам прочтут лекцию «О Ягодном в событиях, историях, биографиях, документах, картах»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самозанятые Самарской области получили возможность усилить продвижение своих товаров и услуг

5 декабря 2023 10:52
143
Самозанятые Самарской области получили возможность усилить продвижение своих товаров и услуг

 

Теперь они смогут удвоить свой бюджет. Акция стартовала в конце ноября и доступна предпринимателям, которые ранее не продвигали свои товары и услуги на платформе VK Реклама или делали это более полугода назад.

Воспользоваться программой и удвоить рекламный бюджет на продвижение товаров и услуг на платформе смогут индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также самозанятые.

«Продвижение товаров или услуг – одна из стратегических задач для любого бизнеса: от этого напрямую зависит прибыльность и успешность проекта. Поэтому Минэкономразвития совместно с VK приняли решение расширить условия партнерской программы. Теперь и самозанятые могут найти новых клиентов, получить заказы, увеличить выручку, сэкономив на запуске рекламных кампаний», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Для этого необходимо обратиться в любой из центров «Мой бизнес» Самарской области до 30 апреля 2024 года (включительно), активировать специальный купон и внести на счет личного кабинета в VK Рекламе любую сумму от 500 рублей до 10 000 рублей, после чего сумма удвоится.

Кроме того, можно оставить заявку по ссылке и в течение пары рабочих дней получить звонок от консультанта центра «Мой бизнес», который проверит соответствие условиям акции и направит купон.

«Самарская область вошла в число регионов с наибольшим количеством заявок от бизнеса по партнерской программе Минэкономразвития и платформы VK, - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – У нас сформировано активное предпринимательское сообщество, которое привлекает для развития бизнеса все действующие инструменты поддержки. Новые условия программы дают новые возможности для самозанятых граждан. Это позволит им значительно усилить продвижение своих товаров и услуг».

В рамках программы предприниматели могут не только удвоить бюджет на продвижение, но и получить знания о том, как развивать свое дело в интернете. На федеральной странице «Мой бизнес» ВКонтакте эксперты Минэкономразвития и VK проводят обучающие вебинары, где делятся опытом и лучшими практиками по работе с цифровыми инструментами.

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе активно создается сеть центров «Мой бизнес», где предприниматели получают услуги в режиме «одного окна». В настоящее время в регионе в каждом городском округе есть центры «Мой бизнес», где начинающие и действующие предприниматели могут получить помощь по вопросам регистрации и получения мер поддержки. Перечень действующих инструментов, а также адреса центров опубликованы на едином портале mybiz63.ru.

В региональном центре «Мой бизнес» Самарской области (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) регулярно проводятся обучающие программы и семинары, посвященные самым разным аспектам предпринимательской деятельности. Среди них маркировка рекламы, продвижение продукции и др.

Программа Минэкономразвития и платформы VK реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Оператор партнерской программы – Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» (Ассоциация «Мой бизнес»).

Фото – министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
За 10 месяцев предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей
5 декабря 2023  12:54
За 10 месяцев предприниматели Самарской области заключили 613 кредитных договоров на общую сумму 10,6 млрд рублей
153
в 2024 году в Промышленном районе Самары благоустроят 6 дворов
5 декабря 2023  12:48
В 2024 году в Промышленном районе Самары благоустроят 6 дворов
113
Морозы идут в Самарскую область: в ближайшие 1-3 дня столбик термометра начнет постепенно понижаться
5 декабря 2023  10:12
Морозы идут в Самарскую область: в ближайшие 1-3 дня столбик термометра начнет постепенно понижаться
244
В Самаре продолжаются работы по механизированной расчистке внутриквартальных проездов
4 декабря 2023  13:19
В Самаре продолжаются работы по механизированной расчистке внутриквартальных проездов
323
Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области
4 декабря 2023  11:46
Фестиваль «Жигулёвское море. Варежки» приглашает жителей и гостей Самарской области
310
Весь список