Самозанятые Самарской области получили возможность усилить продвижение своих товаров и услуг

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Теперь они смогут удвоить свой бюджет. Акция стартовала в конце ноября и доступна предпринимателям, которые ранее не продвигали свои товары и услуги на платформе VK Реклама или делали это более полугода назад.



Воспользоваться программой и удвоить рекламный бюджет на продвижение товаров и услуг на платформе смогут индивидуальные предприниматели, юридические лица, а также самозанятые.



«Продвижение товаров или услуг – одна из стратегических задач для любого бизнеса: от этого напрямую зависит прибыльность и успешность проекта. Поэтому Минэкономразвития совместно с VK приняли решение расширить условия партнерской программы. Теперь и самозанятые могут найти новых клиентов, получить заказы, увеличить выручку, сэкономив на запуске рекламных кампаний», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Для этого необходимо обратиться в любой из центров «Мой бизнес» Самарской области до 30 апреля 2024 года (включительно), активировать специальный купон и внести на счет личного кабинета в VK Рекламе любую сумму от 500 рублей до 10 000 рублей, после чего сумма удвоится.



Кроме того, можно оставить заявку по ссылке и в течение пары рабочих дней получить звонок от консультанта центра «Мой бизнес», который проверит соответствие условиям акции и направит купон.



«Самарская область вошла в число регионов с наибольшим количеством заявок от бизнеса по партнерской программе Минэкономразвития и платформы VK, - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – У нас сформировано активное предпринимательское сообщество, которое привлекает для развития бизнеса все действующие инструменты поддержки. Новые условия программы дают новые возможности для самозанятых граждан. Это позволит им значительно усилить продвижение своих товаров и услуг».



В рамках программы предприниматели могут не только удвоить бюджет на продвижение, но и получить знания о том, как развивать свое дело в интернете. На федеральной странице «Мой бизнес» ВКонтакте эксперты Минэкономразвития и VK проводят обучающие вебинары, где делятся опытом и лучшими практиками по работе с цифровыми инструментами.



По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе активно создается сеть центров «Мой бизнес», где предприниматели получают услуги в режиме «одного окна». В настоящее время в регионе в каждом городском округе есть центры «Мой бизнес», где начинающие и действующие предприниматели могут получить помощь по вопросам регистрации и получения мер поддержки. Перечень действующих инструментов, а также адреса центров опубликованы на едином портале mybiz63.ru.



В региональном центре «Мой бизнес» Самарской области (г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211) регулярно проводятся обучающие программы и семинары, посвященные самым разным аспектам предпринимательской деятельности. Среди них маркировка рекламы, продвижение продукции и др.



Программа Минэкономразвития и платформы VK реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Оператор партнерской программы – Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» (Ассоциация «Мой бизнес»).

Фото – министерство экономического развития и инвестиций Самарской области