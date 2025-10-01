Самозанятые и малый бизнес смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября

108

С 1 октября 2025 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) и самозанятые граждане получили право на оформление кредитных каникул сроком до шести месяцев.

Новый механизм предусмотрен федеральным законом 276-ФЗ, принятым в июле.

Лимиты по кредитам:

самозанятые — до 10 млн рублей

микропредприятия — до 60 млн рублей

малые предприятия — до 400 млн рублей

средние предприятия — до 1 млрд рублей

Оформить каникулы можно сразу по нескольким кредитам. Использовать возможность можно не чаще одного раза в 5 лет. Каникулы распространяются на договоры, заключенные с 1 марта 2024 года.

Проценты во время льготного периода продолжают начисляться и капитализироваться. Закон не отменяет существующие программы реструктуризации банков, предоставляя дополнительную гарантию государственной поддержки. Право на каникулы не зависит от изменения выручки заемщиков, пишет Смотрим.