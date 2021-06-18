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Самозанятые губернии представили свою продукцию на ярмарке фестиваля ВолгаФест-2021

18 июня 2021 18:23
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Были представлены производители микрозелени, натуральных свечей, изделий из дерева, украшений ручной работы, полезных десертов, предметов интерьера, сувенирной продукции с символикой региона.

Более 20 тысяч человек посетили ярмарку, на которой самозанятые Самарской области представили свою продукцию. С 15 по 18 июня эта площадка работала в рамках фестиваля «ВолгаФест».

В Самарской области ведется активная реализация нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Развитое малое предпринимательство, в том числе самозанятость инициативных граждан – это важный фактор стабильности для экономики региона», — отмечал в своем Послании Глава региона.

Организатором ярмарки стало министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Разработку мер поддержки самозанятых курирует лично министр Дмитрий Богданов.

«Ярмарки товаров ручной работы уже зарекомендовали себя как одна из самых популярных мер поддержки самозанятых в Самарской области. Именно поэтому мы приняли решение привлечь пользователей специального налогового режима к участию в таком масштабном событии, как ВолгаФест. Высокая посещаемость набережной в эти дни позволит самозанятым продемонстрировать и реализовать свою уникальную продукцию, расширить круг своих постоянных покупателей и в общении с коллегами найти возможные точки взаимодействия, которые позволят совместно создавать креативные и взаимовыгодные проекты», — считает Дмитрий Богданов.

Свыше 100 заявок было подано самозанятыми региона в ходе подготовки к мероприятию. В результате экспертная комиссии одобрила 24 проекта, авторы которых в течение 4-х дней представляли свою продукцию на едином стенде регионального центра «Мой бизнес», расположенном на Маяковском спуске набережной Волги. Среди участников, получивших индивидуальные места на ярмарке, были представлены производители микрозелени, натуральных свечей, изделий из дерева, украшений ручной работы, полезных десертов, предметов интерьера, сувенирной продукции с символикой региона.

«Совершенно особенная атмосфера, когда ты общаешься со своим покупателем лично, видишь эти эмоции, происходит обмен энергией, — отметила автор проекта MOZAIKA Екатерина Туманова. – Организаторы предоставили индивидуальные места, создали комфортную площадку, которая позволила познакомиться с большим количеством новых людей, найти покупателей, заявить о себе и своем проекте. Такая поддержка очень важна для нас, всегда интересно и полезно принимать участие в таких мероприятиях».

До конца 2021 года для самозанятых граждан Самарской области состоятся новые сезонные ярмарки, анонсы событий размещаются на едином портале государственной поддержке бизнеса в регионе mybiz63.ru (раздел «Календарь мероприятий»).

 

Теги: «ВолгаФест-2021» Самозанятые ярмарка

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