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Самарскому бизнесу помогут выйти на международные рынки

22 ноября 2024 09:45
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Самарскому бизнесу помогут выйти на международные рынки

Центр поддержки экспорта Самарской области принимает заявки на получение услуг, а также на участие в международных бизнес-миссиях и выставках в 2025 году.

Региональный Центр поддержки экспорта помогает и предпринимателям, которые только планируют выход на рынки дружественных стран, и уже опытным экспортерам. ЦПЭ предоставляет широкий спектр услуг, от подбора наиболее подходящей страны до поиска зарубежного партнера и организации участия в бизнес-миссиях и международных выставках.

Поддержка экспортно-ориентированных предприятий – одно из важных направлений в работе областного Правительства и Губернатора Вячеслава Федорищева. Благодаря реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» в Самарской области постоянно обновляется перечень инструментов поддержки бизнеса.

«Для экспортно-ориентированного бизнеса работает Центр поддержки экспорта, специалисты которого помогут и с оформлением документации, и с переводом на иностранные языки, и с выбором страны и потенциальных партнеров за рубежом, организуют участие в крупных международных выставках. Сегодня экспортный центр входит в тройку самых эффективных в России. И мы приглашаем предпринимателей региона обращаться за поддержкой, признанной лучшей в стране!», — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Пройти опрос на получение услуг Центра можно по ссылке. Такая аналитика позволит специалистам сформировать пул желающих и определить приоритетные направления для формирования плана международных мероприятий на следующий год.

Ознакомиться с полным перечнем услуг Центра поддержки экспорта можно на едином портале господдержки mybiz63.ru, а также в региональном центре «Мой бизнес» (Самара, ул. Молодогвардейская, 211, 2 этаж, офис 211).

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