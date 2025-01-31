Самарским производителям рассказали, как увеличить онлайн-продажи

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30 января 2025 года на площадке регионального центра «Мой бизнес» состоялся мастер-класс «Торговая марка как основной инструмент продвижения или как увеличить продажи на маркетплейсах для регионального производителя». Участники встречи узнали, как разработать уникальный бренд, как с помощью различных маркетинговых инструментов привлечь внимание к товару, и как стать лидером продаж на онлайн-платформах.

Помощь в продвижении и расширении каналов сбыта продукции - одно из приоритетных направлений в работе с бизнес-сообществом. Глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с предпринимателями подчеркивал, что необходимо обучать производителей работе на маркетплейсах, как дополнительном канале сбыта.

«Для предпринимателей размещение товаров на востребованных сегодня интернет-площадках - это возможность найти новых клиентов, увеличить объемы реализации своей продукции и вывести свой проект на новый уровень. Регулярно проводим обучающие мероприятия, чтобы помочь предпринимателям успешно стартовать в онлайн-продажах», - перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В освоении новых знаний, слушателям помогали опытные спикеры: основатель и креативный директор агентства брендинга и рекламы Лена Лукина и эксперт по маркетплейсам Юлия Марчак.

«Я всегда прихожу на мероприятия центра «Мой бизнес», которые могут быть полезны для развития моего дела. Очень ценно, что есть такое пространство, где можно встретить профессионалов, найти партнеров, - делится Оксана Рюмина, основатель гастрономической мастерской. - Так как бренд у меня достаточно молодой, то возникает много вопросов, как вообще двигаться и развиваться. Сегодня мне озвучили несколько значимых вещей, которые нужно сделать, прежде чем заходить на маркетплейсы».

«Очень было полезно поучаствовать в личном разборе собственного опыта с экспертами, наметили для себя определенные точки роста. После мастер-класса мы смогли пообщаться с другими участниками, завести полезные знакомства с людьми, с которыми попробуем в дальнейшем посотрудничать», - рассказал основатель мастерской кожаных изделий Станислав Степанов.

Региональный центр «Мой бизнес» оказывает поддержку предпринимателям по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». На сайте mybiz63.ru можно ознакомиться с анонсами мероприятий и отправить заявку на участие.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.