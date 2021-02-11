Самарским предпринимателям расскажут о новых сервисах Почты России

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16 февраля 2021 года в 11.00 на площадке самарского бизнес-инкубатора (ул. Главная, 3) пройдет встреча для предпринимателей на тему «Новые сервисы Почты России для региональных экспортеров».

Организаторами мероприятия выступают Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара совместно с Центром поддержки экспорта Самарской области.

К участию приглашаются представители малого, среднего бизнеса, индивидуальные предприниматели городского округа Самара. Подать заявку необходимо до 15 февраля 2021 года, заполнив форму регистрации по ссылке https://rus63.timepad.ru/event/1551128/. Формат проведения – очный. Участие бесплатное.

В ходе встречи эксперты расскажут о новой платформе Почты России для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) осуществляющих экспортную деятельность; о возможностях сервиса автоматического информирования ФТС и ИФНС об отправке грузов и подачи документов на возмещение НДС; о сервисе Почты России для отправки заказов покупателям. Данный сервис является удобным инструмент для СМСП, размещающих свой товар на зарубежных маркетплейсах. Сервис позволит маркировать товары в соответствии с международными требованиями.

Также, в рамках мероприятия предприниматели узнают об упрощённой системе грузосообщения в направлении Россия - Казахстан.

Кроме того, специалисты Центра поддержки экспорта и представители Департамента расскажут участникам об актуальных мерах экспортной господдержки, о возможности субсидирования понесённых транспортных расходов и о мерах поддержки действующих СМСП на территории городского округа Самара, сообщает горадминистрация.

Дополнительная информация по телефону: 8 (846) 333-58-47.