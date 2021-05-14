Самарский малый бизнес поможет развитию сектора гостеприимства и туризма в Самарской области

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В пятницу, 14 мая, в Сызрани, на площадке регионального центра «Мой бизнес» стартовала масштабная программа, посвящённая развитию сектора гостеприимства и туризма в Самарской области.

Создание благоприятной деловой среды в регионе ведется по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Программу по развитию туризма организует и финансирует областное министерство экономического развития и инвестиций при поддержке департамента развития туризма Самарской области и городской администрации. Она будет проходить в течение шести месяцев. Первым шагом стал запуск образовательного интенсива «Школа организаторов коммуникации», основная задача которого – подготовить специалистов, заинтересованных в развитии направлений «гостеприимство» и «туризм» и готовых участвовать в разработке и согласовании соответствующих программ.

Разъяснения по реализации образовательных мероприятий для туристического бизнеса дал инициатор проекта, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов:

«Мы уделяем особое внимание развитию действующих и начинающих предпринимателей, работающих в сфере туризма. Самарская область обладает колоссальным потенциалом по развитию данного направления. Конечно, это подразумевает повышение уровня компетенций и предпринимателей, и административных команд, работающих в муниципалитетах. Именно поэтому министерство экономического развития при участии муниципальных властей и регионального департамента развития туризма инициировало ряд образовательных мероприятий в городах, в рамках которых участники узнают о современных тенденциях развития бизнеса в туристической сфере, а также о видах поддержки со стороны региона и федерального центра. Образовательный интенсив в городе Сызрань проводится с учетом стратегических направлений развития города, в которых развитие туризма играет одну из ключевых ролей.

По итогам первого этапа будут подготовлены агенты развития, которые в последующем проведут сессии соучастного проектирования и сессии согласования интересов стейкхолдеров. Основная цель таких мероприятий – акселерация малого бизнеса и помощь предпринимателям при встраивании в развитие туристических проектов на территории Самарской области. Создание возможностей для динамичного развития предпринимательства и улучшение качества жизни населения – важные направления региональной стратегии лидерства.

«Я проходил много разных семинаров и обучающих курсов, но эта программа заметно отличается от остальных. Здесь все происходит в рамках живого общения, полученная информация очень полезна для всех участников. Некоторые элементы программы я уже готов использовать в своей работе», - поделился впечатлениями участник семинара, руководитель центра спортивного туризма «Барс» Роман Клюев.

В ходе проекта заинтересованные предприниматели смогут получить консультации по программам поддержки, информацию по инвестиционно привлекательным проектам, к развитию которых можно присоединиться, познакомиться с успешными кейсами создания и развития туристических продуктов.