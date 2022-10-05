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Самарские предприниматели – участники нацпроекта «Производительность труда» могут оцифровать свой бизнес на новом сайте

5 октября 2022 12:07
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Самарские предприниматели – участники нацпроекта «Производительность труда» могут оцифровать свой бизнес на новом сайте

Сегодня, 5 октября 2022 г., в России заработал сайт эффективность.рф, который поможет бизнесу начать цифровизацию предприятия. Сайт запущен по поручению первого заместителя председателя Правительства Российской Федерации Андрея Белоусова в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Платформа эффективность.рф поможет бизнесу без найма дорогостоящих специалистов и создания собственных вычислительных мощностей начать цифровизацию предприятия. Это позволит автоматизировать рутинные процессы, повысить контроль над производством и устойчивость компании.

На сайте можно бесплатно провести диагностику предприятия, пройдя анкетирование и консультацию с экспертом. Он поможет определить уровень цифровой зрелости компании среди конкурентов отрасли со схожим оборотом и численностью сотрудников.

Исходя из потребностей предприятия, платформа подберет программное обеспечение для повышения эффективности работы производства, логистики, IT, маркетинга и продаж, управления финансами и персоналом. Предварительный отбор поставщиков гарантирует пользовательскую поддержку. Также эксперты помогут оформить закупку ПО и заявку на софинансирование, субсидию или грант.

Воспользоваться платформой цифровых решений могут предприятия, подходящие по критериям нацпроекта «Производительность труда». Это компании с оборотом более 400 млн рублей из отраслей торговли, строительства, сельского хозяйства, транспортной сферы и обрабатывающей промышленности. Доля иностранного участия не должна превышать 50%.

«Запуск отечественной платформы эффективность.рф важен и для участников нацпроекта, и для экспертов РЦК. Устранение зависимости российских предприятий от импортного программного обеспечения в современных реалиях, безусловно, необходимо. К тому же новая платформа позволит нам максимально оптимизировать совместную работу, выведя ее на более высокий технологический уровень. Что высвободит, пожалуй, самый ценный ресурс для всех нас – время», комментировал руководитель Регионального центра компетенций Самарской области Константин Серов. 

Новая платформа эффективность.рф далеко не первая мера поддержки предприятий – участников нацпроекта «Производительность труда». Предприятиям проекта предоставляются льготные займы из федерального и регионального фондов развития промышленности под 1% годовых на срок до пяти лет, а также налоговый вычет по налогу на прибыль.

По информации министерства промышленности и торговли Самарской области, уже 139 предприятий региона привлечены в нацпроект при плановом значении в 121 единицу (115%).

Отметим, что к 2024 году необходимо вовлечь в проект 169 компаний, обеспечив при этом ежегодный рост производительности труда на 5%. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях – ключевой элемент опережающего экономического развития региона.

Теги: Акценты В центре внимания

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