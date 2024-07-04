Я нашел ошибку
Главные новости:
Поисково-спасательное подразделения «Поляна Фрунзе» пополнилось новым спасательным катером «РУСБОТ-82С».
В  распоряжение областных спасателей поступила новая спецтехника
Вячеслав Федорищев и Александр Исаевич подписали соглашение о сотрудничестве Правительства региона с Корпорацией МСП.
Самарские предприниматели получат дополнительную поддержку от Корпорации МСП
В рамках проводимого мероприятия полицейские проводят беседы о безопасном использовании двухколесного транспорта и средств индивидуальной мобильности.
Сотрудники ГАИ СО проводят рейды по предупреждению ДТП с участием несовершеннолетних водителей
В Волгограде завершился финал V фестиваля ГТО среди обучающихся образовательных организаций высшего образования.
Сборная Самарской области в десятке лучших команд Всероссийского студенческого фестиваля ГТО
В Самаре ночью +20, +22°С, днем +34, +36°С.
5 июля в Самарской области без осадков, до +37°С
Для посещения матча требуется карта болельщика.
Билеты на первые домашние матчи «Крыльев» – в продаже
Это лето для футбольных болельщиков из Самарской области получается насыщенным.
В новом сезоне РПЛ Самарскую область будут представлять два клуба - «Крылья Советов» и тольяттинский «Акрон»
На период проведения работ пропускная способность трассы будет ограничена: будут закрыты две из четырех полос для движения.
На участке трассы М-5 «Урал» в Самарской области стартуют ремонтные работы
Наверх
Самара  +35 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.95
-0.04
EUR 94.58
0.89
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея Рязанова ко Дню семьи, любви и верности
6 июля в Музее Модерна в Самаре пройдет бесплатная выставка проекта Volga Classic
Музей Рязанова продолжает летнюю интерактивную программу для детей в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарские предприниматели получат дополнительную поддержку от Корпорации МСП

4 июля 2024 16:45
114
Вячеслав Федорищев и Александр Исаевич подписали соглашение о сотрудничестве Правительства региона с Корпорацией МСП.

В четверг, 4 июля, глава Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич заключили соглашение о взаимодействии и развитии сотрудничества. Благодаря подписанному документу бизнес региона, а также самозанятые жители губернии смогут получить дополнительные меры поддержки – как по финансированию проектов, так и по сбыту произведенных товаров.

Корпорация МСП как институт развития малого и среднего предпринимательства предоставляет гарантии и поручительства для заемного финансирования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам госкомпаний по 223-ФЗ, оказывает финансовую поддержку через дочерние структуры МСП Банк и МСП Лизинг. Развивает разработанную совместно с Минэкономразвития РФ Цифровую платформу МСП.РФ, на которой предприниматели могут получить сервисы, услуги и меры поддержки.

Руководитель региона отметил, что экономика Самарской области является одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе. Промышленные предприятия формируют серьезный и системный задел для развития промышленности, роста научно-технологического потенциала. Вместе с тем, сектор малого и среднего бизнеса тоже играет существенную роль. «Мы видим и знаем, что многие производители в Самарской области являются лидерами по многим направлениям. Сделано в Самаре – это знак качества. Для нас это не просто девиз, а принцип, по которому строится экономическая политика нашего региона», – подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Он добавил, что необходимо наладить более тесное взаимодействие с банковскими организациями, чтобы была возможность финансировать перспективные проекты. Также нужна поддержка федеральных министерств. «Эту работу мы ведем. Но системное взаимодействие с институтами развития, в частности с Корпорацией МСП, является основой развития сектора малого и среднего предпринимательства, поддержки креативных индустрий, туризма и научно-технического развития», – отметил глава региона.

Обращаясь к Александру Исаевичу, Вячеслав Федорищев отметил, что региону нужна «более плотная поддержка» Корпорации МСП по всем программам, которые реализуются. «У нас есть приоритеты – это поддержка научного потенциала, туризма и всех жителей Самарской области, которые хотели бы или уже себя реализуют, развивают как предприниматели», – акцентировал руководитель области.

Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» почти 670 компаний Самарской области с начала года получили финансовую поддержку на общую сумму порядка 8 млрд рублей. Финансирование предприниматели привлекли при помощи гарантий и поручительств участников Национальной гарантийной системы (НГС) и программы льготного кредитования «1764».

Также с начала года по данным на 27 июня более 2,9 тысяч малых и средних предприятий Самарской области стали поставщиками компаний с госучастием в результате закупок по 223-ФЗ. Количество МСП-поставщиков по сравнению с аналогичным показателем прошлого года увеличилось на четверть.

«Важно предоставить предпринимателям дополнительные возможности для развития. Исходя из текущих реалий, приоритетов, нужно будет донастраивать существующие меры поддержки, чтобы большее количество предпринимателей могли ими воспользоваться, – отметил Александр Исаевич. – Малый и средний бизнес сможет привлечь необходимое финансирование при помощи поручительств, в том числе по «зонтичному» механизму, приобрести оборудование в льготный лизинг, стать участником программ «выращивания» потенциальных МСП-поставщиков».

Он также добавил, что особая роль в увеличении охвата мерами поддержки отводится Цифровой платформе МСП.РФ, на которой можно не только подать заявку на получение финансирования по программам льготного кредитования, того же лизинга или пройти обучение, но и благодаря цифровому профилю предпринимателя получить рекомендации по доступным мерам – финансовым и нефинансовым, федеральным и региональным.

 

Фото:   Андрей Савельев/СОВА

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
главы внутригородских районов Самары проводят встречи с жителями по отработке сообщений в социальных сетях
4 июля 2024  13:35
Главы внутригородских районов Самары проводят встречи с жителями по отработке сообщений в социальных сетях
264
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
4 июля 2024  11:49
В Самарской области снова объявлен желтый уровень опасности
193
В Самарской области будет создан новый фонд «Служение людям». Это будет фонд для помощи не только участникам СВО и их семьям, но и жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
3 июля 2024  22:27
Глава региона Вячеслав Федорищев обсудил с ветеранами СВО меры дополнительной поддержки
432
Аграрии региона смогли получить консультации по агрономии, финансам, землеустройству и экспорту.
3 июля 2024  14:33
Самарские аграрии поделились лучшими разработками: в регионе прошел крупный сельхозфорум
546
Участок трассы М-5 Урал в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
3 июля 2024  13:22
Участок трассы М-5 Урал в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
1164
Весь список