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Самарские экспортёры представили продукцию на международной выставке в Дубае

25 декабря 2023 12:00
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Самарские экспортёры представили продукцию на международной выставке в Дубае

Бизнес Самарской области принял участие в крупнейшем событии в сфере производства и реализации органических и натуральных продуктов на Ближнем Востоке. Международная выставка Middle East Organic and Natural Products Expo 2023 прошла в Дубае (ОАЭ). Предприниматели региона представили свою продукцию и смогли наладить многочисленные деловые контакты с потенциальными потребителями из разных стран.

За время работы выставки региональные компании провели встречи с дистрибьюторами, розничными продавцами, импортерами, владельцами магазинов и маркетплейсов. Результатом трехдневной работы на выставке стали договоренности с представителями ОАЭ, Саудовской Аравии, Пакистана, Египета, а также ряда африканских и европейских государств.

Поддержка экспортно ориентированных предприятий – одно из важных направлений в работе областного Правительства и Губернатора Дмитрия Азарова. В регионе работает Центр поддержки экспорта, который оказывает услуги потенциальным и действующим экспортерам, готовым к расширению географии своих поставок. Благодаря реализации нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт» в Самарской области постоянно обновляется перечень инструментов поддержки бизнеса.

«Участие в международных выставках, прямых и реверсных бизнес-миссиях позволяет нашим производителем презентовать свою продукцию напрямую потенциальным партнерам, обсудить возможности и детали взаимодействия, которое в дальнейшем может перерасти в плодотворное сотрудничество. Мы приглашаем предприятия Самарской области в Центр поддержки экспорта для получения комплексных консультаций по услугам и возможностям, которые сегодня существуют для экспортно ориентированного бизнеса», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Предприниматели, готовые к старту внешнеэкономической деятельности и к участию в международных выставках 2024 года, могут обратиться в региональный Центр поддержки экспорта. Здесь специалисты помогут качественно подготовиться и организовать поездку на льготных условиях.

Центр поддержки экспорта Самарской области работает на базе регионального центра «Мой бизнес» по адресу: г.Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Получить консультацию специалистов и записаться на встречу можно по телефону (846)262 00 62.

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