Самарская область вошла в число субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки по госпрограмме ФОТ 3.0

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Наш регион стал одним из самых активных участников госпрограммы антикризисной поддержки бизнеса ФОТ 3.0. Программа была возобновлена Правительством РФ осенью прошлого года, чтобы помочь предпринимателям, пострадавшим из-за вынужденной приостановки деятельности в период нерабочих дней. По итогам действия программы Самарская область вошла в десятку субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки.

Губернатор Дмитрий Азаров дал поручение профильным министерствам в инициативном порядке информировать представителей бизнеса о действующих инструментах, давать необходимые разъяснения, помогать при оформлении заявок на получение субсидий и займов, а также в ежедневном режиме проводить мониторинг ситуации и предоставлять актуальные данные. «Давайте максимально бизнесу поможем правильно оформить документы и получить положенные им меры поддержки», – поставил задачу Глава региона.

Всего по итогам действия программы ФОТ 3.0 банки-участники выдали предпринимателям Самарской области 664 льготных кредита на общую сумму 2,4 млрд рублей.

Напомним, подать заявку на получение антикризисной поддержки можно было с 1 ноября по 30 декабря 2021 года. За «дешевыми деньгами» могли обратиться представители 17-ти пострадавших отраслей, среди которых предприятия общепита, дополнительного образования детей и взрослых, организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми, бытовому обслуживанию, а также предоставляющие услуги химчисток, стоматологий, парикмахерских и салонов красоты.

Получить кредит могли не только субъекты малого и среднего предпринимательства, но и крупный бизнес из сфер общепита и культуры, социально ориентированные некоммерческие организации.

Программа предлагала комфортные условия кредитования: ставка всего лишь 3% годовых, отсрочка на 6 месяцев по уплате основного долга и процентов, а также продление срока выплат для тех, кто уже обращался за льготным кредитом в рамках первого этапа программы ФОТ 3.0.

В целом по стране льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 поддержали более 26 тысяч компаний и помогли сохранить около 650 тысяч рабочих мест. Среди получателей поддержки почти 4 тысячи малых предприятий в сфере ремонта компьютеров и бытовой техники. Им было выдано 9,6 млрд рублей. Еще 7,8 млрд рублей получили 2 тысячи стоматологических клиник. При этом, основными получателями поддержки стали микро- и малые предприятия, их доля в кредитном портфеле программы составила более 85%. С СОНКО было заключено около 300 кредитных соглашений на сумму 2,7 млрд рублей.

«Госпрограмма льготного кредитования предприятий из пострадавших отраслей вновь продемонстрировала свою востребованность и своевременность. Предприниматели нашего региона активно использовали возможность получить «дешевые деньги» и направить их на любые нужды, связанные с ведением бизнеса. Программа была направлена не только на возобновление деятельности предприятий, пострадавших из-за вынужденного простоя, но и на сохранение занятости. Главным условием получения кредита стало сохранение предпринимателем не менее 90% сотрудников, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – На региональном уровне действуют свои финансовые инструменты поддержки – льготные микрозаймы Гарантийного фонда Самарской области по ставке от 1% годовых. Всего за прошлый год Фонд предоставил предпринимателям и самозанятым 255 микрозаймов на общую сумму 524 млн рублей».

В Самарской области действует комплексный подход к поддержке малого и среднего бизнеса. Так, например, для предпринимателей предусмотрена поддержка в части налоговых льгот. Для предпринимателей Самарской области, применяющих упрощенную систему налогообложения, в регионе в три раза снижены ставки по УСН на 2021 год. Воспользоваться льготой могут субъекты малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей, у которых уровень доходов снизился на 20% и более по отношению к уровню доходов за 2019 год. Под действие льготной ставки по налогу также попадают вновь созданные индивидуальные предприниматели, проживающие или работающие в небольших населенных пунктах (с численностью населения до 5 тысяч человек).

Для предпринимателей, которые только зарегистрировали свою деятельность и приобрели патент или применяют «упрощенку», действуют «налоговые каникулы». Их действие продлевается до 31 декабря 2023 года. Продолжает действовать мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Это позволит существенно снизить административную нагрузку на предпринимателей.