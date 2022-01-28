Самарская область вошла в число субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки по госпрограмме ФОТ 3.0

Я нашел ошибку
Главные новости:
Резидент «Жигулёвской долины» оснастил Lada Niva Legend подъемным краном-манипулятором
Резидент «Жигулёвской долины» оснастил Lada Niva Legend подъемным краном-манипулятором
Новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему населению заработает в регионах в первом полугодии 2022 года
Новый порядок оказания финансовой помощи пострадавшему населению заработает в регионах в первом полугодии 2022 года
В Самарской области прошел фестиваль "Спортивная студенческая ночь"
В Самарской области прошел фестиваль "Спортивная студенческая ночь"
Большинство самарцев заработали свои первые деньги будучи подростками
Большинство самарцев заработали свои первые деньги будучи подростками
Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Россиян предупредили о новой схеме мошенников
Жители Самарской области выбрали 18 населенных пунктов, где в 2022 году появится мобильная связь и интернет стандарта 4G
Жители Самарской области выбрали 18 населенных пунктов, где в 2022 году появится мобильная связь и интернет стандарта 4G
Строительство новой дороги в Кировском районе Самары переносится
Строительство новой дороги в Кировском районе Самары переносится
В Екатеринбурге почетного адвоката России задержали за мошенничество
В Екатеринбурге почетного адвоката России задержали за мошенничество
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.95
0.01
EUR 88.47
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Самарская область вошла в число субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки по госпрограмме ФОТ 3.0

28 января 2022 12:48
109
Самарская область вошла в число субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки по госпрограмме ФОТ 3.0

Наш регион стал одним из самых активных участников госпрограммы антикризисной поддержки бизнеса ФОТ 3.0. Программа была возобновлена Правительством РФ осенью прошлого года, чтобы помочь предпринимателям, пострадавшим из-за вынужденной приостановки деятельности в период нерабочих дней. По итогам действия программы Самарская область вошла в десятку субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки. 

Губернатор Дмитрий Азаров дал поручение профильным министерствам в инициативном порядке информировать представителей бизнеса о действующих инструментах, давать необходимые разъяснения, помогать при оформлении заявок на получение субсидий и займов, а также в ежедневном режиме проводить мониторинг ситуации и предоставлять актуальные данные. «Давайте максимально бизнесу поможем правильно оформить документы и получить положенные им меры поддержки», – поставил задачу Глава региона.

Всего по итогам действия программы ФОТ 3.0 банки-участники выдали предпринимателям Самарской области 664 льготных кредита на общую сумму 2,4 млрд рублей.  

Напомним, подать заявку на получение антикризисной поддержки можно было с 1 ноября по 30 декабря 2021 года. За «дешевыми деньгами» могли обратиться представители 17-ти пострадавших отраслей, среди которых предприятия общепита, дополнительного образования детей и взрослых, организации, оказывающие услуги по дневному уходу за детьми, бытовому обслуживанию, а также предоставляющие услуги химчисток, стоматологий, парикмахерских и салонов красоты. 

Получить кредит могли не только субъекты малого и среднего предпринимательства, но и крупный бизнес из сфер общепита и культуры, социально ориентированные некоммерческие организации.

Программа предлагала комфортные условия кредитования: ставка всего лишь 3% годовых, отсрочка на 6 месяцев по уплате основного долга и процентов, а также продление срока выплат для тех, кто уже обращался за льготным кредитом в рамках первого этапа программы ФОТ 3.0. 

В целом по стране льготные кредиты по программе ФОТ 3.0 поддержали более 26 тысяч компаний и помогли сохранить около 650 тысяч рабочих мест. Среди получателей поддержки почти 4 тысячи малых предприятий в сфере ремонта компьютеров и бытовой техники. Им было выдано 9,6 млрд рублей. Еще 7,8 млрд рублей получили 2 тысячи стоматологических клиник. При этом, основными получателями поддержки стали микро- и малые предприятия, их доля в кредитном портфеле программы составила более 85%. С СОНКО было заключено около 300 кредитных соглашений на сумму 2,7 млрд рублей. 

«Госпрограмма льготного кредитования предприятий из пострадавших отраслей вновь продемонстрировала свою востребованность и своевременность. Предприниматели нашего региона активно использовали возможность получить «дешевые деньги» и направить их на любые нужды, связанные с ведением бизнеса. Программа была направлена не только на возобновление деятельности предприятий, пострадавших из-за вынужденного простоя, но и на сохранение занятости. Главным условием получения кредита стало сохранение предпринимателем не менее 90% сотрудников, - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – На региональном уровне действуют свои финансовые инструменты поддержки – льготные микрозаймы Гарантийного фонда Самарской области по ставке от 1% годовых. Всего за прошлый год Фонд предоставил предпринимателям и самозанятым 255 микрозаймов на общую сумму 524 млн рублей».  

В Самарской области действует комплексный подход к поддержке малого и среднего бизнеса. Так, например, для предпринимателей предусмотрена поддержка в части налоговых льгот. Для предпринимателей Самарской области, применяющих упрощенную систему налогообложения, в регионе в три раза снижены ставки по УСН на 2021 год. Воспользоваться льготой могут субъекты малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей, у которых уровень доходов снизился на 20% и более по отношению к уровню доходов за 2019 год. Под действие льготной ставки по налогу также попадают вновь созданные индивидуальные предприниматели, проживающие или работающие в небольших населенных пунктах (с численностью населения до 5 тысяч человек). 

Для предпринимателей, которые только зарегистрировали свою деятельность и приобрели патент или применяют «упрощенку», действуют «налоговые каникулы». Их действие продлевается до 31 декабря 2023 года. Продолжает действовать мораторий на проверки малого и среднего бизнеса. Это позволит существенно снизить административную нагрузку на предпринимателей.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Еще 1 826 жителей Самарской области заболели коронавирусом
28 января 2022, 13:11
Еще 1 826 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 1 826 жителей Самарской области заболели коронавирусом. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
104
«ЭнергосбыТ Плюс» открыл прием клиентов по предварительной записи
28 января 2022, 12:59
«ЭнергосбыТ Плюс» открыл прием клиентов по предварительной записи
Это позволит избежать ожидания в очередях и сделает визит в клиентский центр максимально комфортным. ЖКХ
95
В городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора отходов
28 января 2022, 12:20
В городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора отходов
На закупку новых контейнеров из федерального бюджета было направлено 28,3 млн рублей.  Благоустройство
114
В центре внимания
Еще 1 826 жителей Самарской области заболели коронавирусом
28 января 2022  13:11
Еще 1 826 жителей Самарской области заболели коронавирусом
110
«ЭнергосбыТ Плюс» открыл прием клиентов по предварительной записи
28 января 2022  12:59
«ЭнергосбыТ Плюс» открыл прием клиентов по предварительной записи
100
Самарская область вошла в число субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки по госпрограмме ФОТ 3.0
28 января 2022  12:48
Самарская область вошла в число субъектов страны с наибольшим объемом оказанной поддержки по госпрограмме ФОТ 3.0
107
В городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора отходов
28 января 2022  12:20
В городах Самарской области появятся контейнеры для раздельного сбора отходов
115
В Самарском театре юного зрителя состоялось подведение итогов и награждение победителей десятого юбилейного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области.
27 января 2022  23:39
Дмитрий Азаров наградил победителей юбилейного областного журналистского конкурса 
462
Весь список