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Самарская область лидирует по количеству заявок на региональный этап конкурса Startup Tour 2021

15 марта 2021 11:50
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Самарская область лидирует по количеству заявок на региональный этап конкурса Startup Tour 2021

На региональный конкурс технологических проектов Startup Tour 2021 в Самаре поступила 191 заявка из 11 регионов России.

Теперь экспертная комиссия выберет по пять полуфиналистов в трех конкурсных треках. 25 марта они представят свои проекты жюри и поборются за главный приз конкурса — 300 тысяч рублей.

Наибольшее количество заявок (85) собрал конкурсный трек «Информационные технологии», на втором месте — «Индустриальные и энергетические технологии» (54), третье место у трека «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» (52).

Больше всего проектов (167) представили участники из Самарской области, из них 109 из Самары и 51 — из Тольятти. Также есть три заявки из Новокуйбышевска, две из Чапаевска, по одной из города Кинель и поселка Волжский.

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