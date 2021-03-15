Самарская область лидирует по количеству заявок на региональный этап конкурса Startup Tour 2021

116

На региональный конкурс технологических проектов Startup Tour 2021 в Самаре поступила 191 заявка из 11 регионов России.

Теперь экспертная комиссия выберет по пять полуфиналистов в трех конкурсных треках. 25 марта они представят свои проекты жюри и поборются за главный приз конкурса — 300 тысяч рублей.

Наибольшее количество заявок (85) собрал конкурсный трек «Информационные технологии», на втором месте — «Индустриальные и энергетические технологии» (54), третье место у трека «Биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве» (52).

Больше всего проектов (167) представили участники из Самарской области, из них 109 из Самары и 51 — из Тольятти. Также есть три заявки из Новокуйбышевска, две из Чапаевска, по одной из города Кинель и поселка Волжский.