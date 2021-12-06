С предпринимателями ПФО обсудят развитие финансовых инструментов для бизнеса

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Тренды финансового рынка, возможности привлечения финансирования и меры поддержки бизнеса обсудят на форуме «Финансовые инструменты для сектора роста» 7 декабря 2021 года в Нижнем Новгороде. Организаторы – Волго-Вятское ГУ Банка России и Торгово-промышленная палата Нижегородской области.

«Ключевые темы форума-2021 отражают современные тенденции на финансовом рынке: развитие альтернативных инструментов привлечения средств, таких как краудфандинг и микрофинансирование, а также особенности ведения бизнеса в условиях противоэпидемических мер», – сказала начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.

Спикеры форума – представители Банка России, органов исполнительной власти, лизинговых и микрофинансовых организаций, инвестиционных платформ. У участников форума будет возможность разобраться в особенностях лизинга оборудования, транспорта, недвижимости, а также узнать, как работают инвестиционные платформы и как среди них выбрать удобную для себя площадку.

Бизнес-форум пройдет в Нижнем Новгороде в четвертый раз. В 2020 году он стал межрегиональным и транслировался в 11 регионах Приволжского федерального округа. За время проведения форума его участниками стали более 1,5 тыс. представителей бизнеса, общественных и финансовых организаций.

Начало мероприятия – в 10:00 МСК. К участию приглашаются представители бизнеса регионов ПФО. Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке или QR-коду, сообщает пресс-служба ПФО.