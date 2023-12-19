Рост просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей

Банковская просроченная задолженность по кредитам, выданным индивидуальным предпринимателям, за 10 месяцев 2023 года выросла на 28% и превысила 36 млрд рублей. Доля проблемных кредитов в портфеле сохраняется на уровне 4%. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».
Безусловным лидером по приросту просроченной задолженности стала Саратовская область (рост в 3 раза, до 0,9 млрд рублей). Максимальная доля проблемных кредитов зафиксирована в Республике Ингушетия (45%) и Республике Дагестан (14%). Как ранее писал «Долговой Консультант», годом ранее, за 10 месяцев 2022 года, темп прироста просроченной задолженности составлял 4%, то есть в текущем периоде он ускорился в 7 раз.
Регионы с максимальным темпом роста просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей.
|
|
Динамика за 10 мес. 2023 г.
|
Доля просроченной задолженности к портфелю
|
Объём просроченной задолженности на 01.11.2023 г.,
млн руб.
|
Саратовская область
|
201,4%
|
5,5%
|
883
|
Республика Марий Эл
|
132,6%
|
2,9%
|
107
|
Республика Коми
|
96,0%
|
3,7%
|
194
|
Псковская область
|
78,7%
|
4,7%
|
134
|
Севастополь
|
73,2%
|
3,2%
|
71
|
Амурская область
|
72,0%
|
3,0%
|
227
|
Тамбовская область
|
70,1%
|
2,6%
|
182
|
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
|
69,2%
|
4,9%
|
704
|
Тюменская область
|
68,2%
|
3,1%
|
355
|
Ивановская область
|
67,0%
|
2,7%
|
192
Источник: «Долговой Консультант», ЦБ РФ
«Общий объем банковских кредитов, выданных индивидуальным предпринимателям, за 10 месяцев вырос на 40% и превысил 1 трлн рублей. Объём роста неплатежей в данном сегменте даже немного отстает от роста портфеля, поэтому ситуация некритичная. Более того, рост просроченной задолженности продолжится и в следующем году, по мере назревания проблем у недавно выданных кредитов, — комментирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов. — Несмотря на то, что индивидуальные предприниматели отвечают по своим долгам всем своим личным имуществом, то есть более ответственны к кредитованию, некоторые из них столкнулись с замедлением спроса или роста издержек, или не выдержали конкуренции с интернет-площадками».
Как ранее отмечал «Долговой Консультант», за 9 месяцев текущего года в 1,3 раза выросло число сообщений о признании граждан и индивидуальных предпринимателей банкротами, в среднем по стране ежемесячно банкротами становятся 28 тыс. граждан.