Рост просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей

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Банковская просроченная задолженность по кредитам, выданным индивидуальным предпринимателям, за 10 месяцев 2023 года выросла на 28% и превысила 36 млрд рублей. Доля проблемных кредитов в портфеле сохраняется на уровне 4%. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Безусловным лидером по приросту просроченной задолженности стала Саратовская область (рост в 3 раза, до 0,9 млрд рублей). Максимальная доля проблемных кредитов зафиксирована в Республике Ингушетия (45%) и Республике Дагестан (14%). Как ранее писал «Долговой Консультант», годом ранее, за 10 месяцев 2022 года, темп прироста просроченной задолженности составлял 4%, то есть в текущем периоде он ускорился в 7 раз.

Регионы с максимальным темпом роста просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей.

Динамика за 10 мес. 2023 г. Доля просроченной задолженности к портфелю Объём просроченной задолженности на 01.11.2023 г., млн руб. Саратовская область 201,4% 5,5% 883 Республика Марий Эл 132,6% 2,9% 107 Республика Коми 96,0% 3,7% 194 Псковская область 78,7% 4,7% 134 Севастополь 73,2% 3,2% 71 Амурская область 72,0% 3,0% 227 Тамбовская область 70,1% 2,6% 182 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 69,2% 4,9% 704 Тюменская область 68,2% 3,1% 355 Ивановская область 67,0% 2,7% 192

Источник: «Долговой Консультант», ЦБ РФ

«Общий объем банковских кредитов, выданных индивидуальным предпринимателям, за 10 месяцев вырос на 40% и превысил 1 трлн рублей. Объём роста неплатежей в данном сегменте даже немного отстает от роста портфеля, поэтому ситуация некритичная. Более того, рост просроченной задолженности продолжится и в следующем году, по мере назревания проблем у недавно выданных кредитов, — комментирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов. — Несмотря на то, что индивидуальные предприниматели отвечают по своим долгам всем своим личным имуществом, то есть более ответственны к кредитованию, некоторые из них столкнулись с замедлением спроса или роста издержек, или не выдержали конкуренции с интернет-площадками».