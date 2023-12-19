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Рост просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей

19 декабря 2023 09:43
169
Рост просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей

Банковская просроченная задолженность по кредитам, выданным индивидуальным предпринимателям, за 10 месяцев 2023 года выросла на 28% и превысила 36 млрд рублей. Доля проблемных кредитов в портфеле сохраняется на уровне 4%. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Безусловным лидером по приросту просроченной задолженности стала Саратовская область (рост в 3 раза, до 0,9 млрд рублей). Максимальная доля проблемных кредитов зафиксирована в Республике Ингушетия (45%) и Республике Дагестан (14%). Как ранее писал «Долговой Консультант», годом ранее, за 10 месяцев 2022 года, темп прироста просроченной задолженности составлял 4%, то есть в текущем периоде он ускорился в 7 раз.

Регионы с максимальным темпом роста просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей.

 

Динамика за 10 мес. 2023 г.

Доля просроченной задолженности к портфелю

Объём просроченной задолженности на 01.11.2023 г.,

млн руб.

Саратовская область

201,4%

5,5%

883

Республика Марий Эл

132,6%

2,9%

107

Республика Коми

96,0%

3,7%

194

Псковская область

78,7%

4,7%

134

Севастополь

73,2%

3,2%

71

Амурская область

72,0%

3,0%

227

Тамбовская область

70,1%

2,6%

182

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

69,2%

4,9%

704

Тюменская область

68,2%

3,1%

355

Ивановская область

67,0%

2,7%

192

Источник: «Долговой Консультант», ЦБ РФ

 

 

«Общий объем банковских кредитов, выданных индивидуальным предпринимателям, за 10 месяцев вырос на 40% и превысил 1 трлн рублей. Объём роста неплатежей в данном сегменте даже немного отстает от роста портфеля, поэтому ситуация некритичная. Более того, рост просроченной задолженности продолжится и в следующем году, по мере назревания проблем у недавно выданных кредитов, — комментирует генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксёнов. — Несмотря на то, что индивидуальные предприниматели отвечают по своим долгам всем своим личным имуществом, то есть более ответственны к кредитованию, некоторые из них столкнулись с замедлением спроса или роста издержек, или не выдержали конкуренции с интернет-площадками».

Как ранее отмечал «Долговой Консультант», за 9 месяцев текущего года в 1,3 раза выросло число сообщений о признании граждан и индивидуальных предпринимателей банкротами, в среднем по стране ежемесячно банкротами становятся 28 тыс. граждан.

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