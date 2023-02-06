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Росмолодёжь.Бизнес запускает марафон бизнес-идей

6 февраля 2023 13:00
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Росмолодёжь.Бизнес запускает марафон бизнес-идей

6 февраля стартует Марафон бизнес-идей «ТВОЁ ДЕЛО». Его участники смогут «упаковать» свою бизнес-идею и принять участие во флагманском проекте Росмолодёжь.Бизнес – Всероссийском конкурсе «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России».

Марафон бизнес-идей – это возможность присоединиться к проектам Росмолодёжь.Бизнес, сформулировать и довести до реализации собственные бизнес-идеи, развить предпринимательские навыки.

Присоединиться к марафону можно в любой момент его реализации. Приглашаются участники от 14 до 18 лет. В результате они получат бесплатные знания через экспертные материалы, простые и интересные прикладные задания, мгновенную обратную связь, а также преимущество при участии во Всероссийском конкурсе «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» и других проектах Росмолодёжь.Бизнес. 

«Все задания марафона поэтапно ведут к проработке бизнес-идеи. Сначала они включают в себя выполнение заданий на генерацию идей, поиск актуальной ниши. Далее участники смогут проработать свою бизнес-модель, протестировать гипотезы, исследовать свою целевую аудиторию, – поясняет руководитель трека Росмолодёжь.Бизнес Алексей Рвачёв. –  Это создание своего рода сервисной модели для будущего бизнеса. Таким образом, наш проект обеспечивает возможностями молодых предпринимателей и тех, кто только собирается ими стать». 

Марафон – это соревнование четырёх команд, которые возглавляют известные в своей сфере наставники. Команды делятся по направлениям: классическое, социальное, технологическое и креативное предпринимательство. У каждой команды есть шанс заработать свой рейтинг, выполняя игровые задания – кейсы, решение которых поможет получить игровые монеты и увеличить рейтинг. На протяжении марафона можно заработать реферальные баллы, приглашая друзей присоединиться в свою команду. Также в программе учитывается индивидуальный рейтинг. Его можно приумножить, выполняя образовательные задания разного уровня. Они направлены на разработку собственной бизнес-идеи.

В оценке заданий будут участвовать эксперты Клуба молодых предпринимателей Росмолодёжь.Бизнес. Это Антон Ланцов, серийный предприниматель, среди проектов которого  STATPAD (геомаркетинг) и BAWAGA (внутренняя аналитика маркетплейсов),  гендиректор компаний «БИАСА» и «Экспо Ретейл» Евгений Трифонов, директор НКО продвижения молодёжных инициатив «Вектор полёта» Тимур Широков. А также партнёр проектов Росмолодёжь.Бизнес, основатель креативного продакшна Noima.film Артём Чучвера.
 
 Подать заявку на марафон по ссылке https://марафонтвоёдело.рф/

Для справки, Всероссийский конкурс «ТВОЁ ДЕЛО. Молодой предприниматель России» https://tvoedelompr.ru является ключевым ежегодным мероприятием для молодёжного предпринимательского сообщества. Участие в конкурсе – реальный шанс заявить о себе, получить поддержку своего бизнеса и найти новых партнёров. В прошлом году механика конкурса изменилась, и теперь в нём могут принять участие не только действующие молодые предприниматели, но и молодёжь с идеями.

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