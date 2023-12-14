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Ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»

14 декабря 2023 09:19
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ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»

Минэкономразвития РФ, центры «Мой бизнес» совместно с маркетплейсом Ярмарка Мастеров − Livemaster запускают новую программу поддержки. Самозанятые мастера, ремесленники и дизайнеры могут открыть бесплатный магазин на маркетплейсе с брендированным оформлением на 1 месяц. Мера поддержки реализуется, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

«Новая совместная программа с маркетплейсом «Ярмарка Мастеров» — это еще одна возможность для производителей без вложений выйти на новую площадку продаж в преддверии высокого новогоднего сезона и найти новых покупателей по всей России», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Программа подходит для продавцов, которые занимаются рукоделием или имеют локальный бренд с товарами собственного производства; являются самозанятыми или готовы оформить самозанятость; у которых еще нет магазина или магазин не активен более 6 месяцев на Ярмарке Мастеров.

Участники программы получат возможность создать магазин на Ярмарке Мастеров бесплатно на 1 месяц, а также подключить сервис брендированного оформления магазина.

«На уровне региона для самозанятых мастеров и ремесленников мы запустили онлайн-витрину, регулярно проводим ярмарки товаров ручной работы, помогаем с сертификацией продукции - предоставляем широкий перечень инструментов поддержки. Новая программа позволит нашим производителям приобрести дополнительный канал сбыта и, благодаря профильному маркетплейсу, выйти на продажи по всей стране», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Программа действует с 6 декабря 2023 года по 6 февраля 2024 года. Чтобы принять участие в программе, нужно обратиться в один из центров «Мой бизнес» Самарской области или оставить заявку онлайн по ссылке.

Кроме того, для участников программы пройдет вебинар в сообществе «Мой бизнес» ВКонтакте по продающему оформлению собственного магазина. Эксперты расскажут, как самостоятельно сделать дизайн баннеров, что такое путь покупателя и как отразить в онлайн-магазине свое позиционирование и преимущества. Оператором партнерской программы — Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» (Ассоциация «Мой бизнес»).

 

Фото – министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

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