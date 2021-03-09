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Растет число производителей СО, имеющих свидетельство о присвоении региональной символики

9 марта 2021 16:25
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Более 200 производителей губернии выбрали товарный знак «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области».

Число самарских производителей, имеющих свидетельство о присвоении региональной символики «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области» растет.

На минувшей неделе еще несколько компаний и индивидуальных предпринимателей получили почетное право использовать этот знак на своих товарах: среди них мясо птицы, мясные деликатесы, мед, а также фотоуслуги.

Задачу поддержки региональных товаропроизводителей поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подчеркнув, что для этого необходимо вести работу по поиску точек соприкосновения региональных производителей и торговых компаний: «Есть потенциал для увеличения представительства самарских товаров. Мы должны создать условия для того, чтобы самарская продукция была на прилавках магазинов, работающих в регионе».    

Министерство промышленности и торговли Самарской области второй год присваивает товарный знак местным товаропроизводителям, создавая этим благоприятные условия для оборота местной продукции и услуг.

На сегодня свидетельства о присвоении региональной символики «Самарский продукт», «Сделано в Самарской области» вручены более 200 производителям Самарской области. Благодаря универсальности регионального товарного знака широта представленной продукции достаточно велика.

Для получения товарного знака «Самарский продукт» необходимо только одно условие – подтверждение места производства продукции: облегченные условия получения товарного знака делают его достаточно привлекательным для предпринимателей.

Заявки на получение разрешения на присвоение региональной символики принимаются департаментом торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Невская, д.1, каб.818, телефон 8 (846) 221-58-91.

 

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