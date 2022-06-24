Производитель жалюзи из Самарской области развивает производство и расширяет географию поставок

Я нашел ошибку
Главные новости:
На мероприятии обсудили вопросы, напрямую касающиеся обеспечения дорожной безопасности на территории региона.
Виктор Кудряшов провел заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению БДД
В пятницу в Лазаревском районе Сочи потоком воды в Черное море смыло два автомобиля.
Режим ЧС введен на подтопленных территориях из-за непогоды в Сочи
По рассказам «Микроскоп» и «Верую» Василия Шукшина.
«Вот так и живем»: актеры театра драмы показали спектакль для военнослужащих, проходящих лечение в госпитале
Впереди предстоит работа по завершению проектирования и организация работы театра на период реконструкции, обсуждение творческих планов, подготовка к новому театральному сезону.
Директором Самарского академического театра драмы имени М. Горького назначен Сергей Филиппов 
Сотрудники полиции моментально сообщили в МЧС и Управление охотничьих и водных биологических ресурсов.
Минуя шлагбаум КПП: на территорию ГУ МВД СО забежала двухгодовалая сибирская косуля
Победителем турнира стала сборная Приволжского федерального округа, одержавшая пять побед и потерпевшая одно поражение.
«Кубок Сириуса»: прошел ежегодный турнир среди хоккеистов до 16 лет
Для размещения нового клинико-диагностического отделения.
В Кинель-Черкассах идет строительство нового корпуса центральной районной больницы
«iВолга» является одним из брендов Самарской области и Приволжского федерального округа. В этом году форум отметит свой десятилетний юбилей.
В Самаре состоялось первое заседание рабочей группы по проведению Молодежного форума ПФО «iВолга»
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 53.36
0.08
EUR 55.99
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи, пройдут во всех муниципальных образованиях региона
В Самарской области прошли соревнования кинологов Приволжского региона
В Самаре пройдет Летний фестиваль "Джаз в Струковском"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Производитель жалюзи из Самарской области развивает производство и расширяет географию поставок

24 июня 2022 16:13
151
Как и многие производители страны, самарская компания столкнулась с определенным давлением Запада.

Региональные производства, несмотря на новые условия работы, продолжают развиваться, расширять ассортимент продукции, создавать рабочие места и ориентироваться на рынки дружественных стран.

Компания «Рона-Жалюзи» работает на рынке региона с 1994 года и сегодня производит все системы жалюзи. Мощности позволяют производить порядка 500 изделий. География поставок – Самарская, Ульяновская области, а также Башкортостан и Татарстан.

Наименования продукции на предприятии подсчитать не решаются – коллекции тканей и материалов, которые здесь используют, огромное. «Мы постоянно обновляем коллекции, следим за трендами, чтобы предлагать актуальную продукцию», - отметил основатель компании «Рона-Жалюзи» Александр Ильметов.

Как и многие производители страны, самарская компания столкнулась с определенным давлением Запада. Когда начались перебои с поставками европейских материалов и комплектующих, предприятие перешло на российских, китайских и турецких поставщиков.

Предприятие оснащено как российским, так и зарубежным оборудованием. «На отечественном рынке появился отличный производитель оборудования для производства рулонных штор – рулонных столов. И в прошлом году мы приобрели себе такой», - пояснил Александр Ильметов.

Что касается машин иностранного происхождения, то, как признается основатель компании, этой весной на предприятии провели их полное техобслуживание, и в ближайшие полтора года оборудование должно работать исправно.

Для помощи предприятиям Самарской области в поиске новых поставщиков или потенциальных заказчиков, на базе регионального центра «Мой бизнес» работает Центр импортозамещения. Он создан по поручению Губернатора Дмитрия Азарова в дополнение к федеральному цифровому «Сервису импортозамещения». Центр занимается обработкой запросов от импортеров, подбором аналогов иностранных продуктов внутри страны и на рынках дружественных стран. Специалисты центра готовы проверять каждого контрагента и налаживать взаимодействие поставщиков и потребителей.

«Региональные предприятия успешно адаптируются к работе в новых условиях: перестраивают логистические цепочки, меняют поставщиков, увеличивают объемы производства и налаживают взаимодействие с партнерами из дружественных стран, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Для помощи бизнесу сегодня действует широкий перечень федеральных и региональных инструментов, призванных минимизировать сложности, возникающие у предпринимателей. С полным перечнем мер поддержки можно ознакомиться на портале mybiz63.ru или на личной консультации в одном из центров «Мой бизнес», действующих в Самарской области».

Если раньше компания «Рона-Жалюзи» занималась только реализацией комплектующих и готовых изделий для дилеров, то некоторое время назад было принято решение об организации розничных продаж в Самаре.

«Сейчас мы отмечаем, что объем выпуска готовой продукции только вырос. Конечно, есть определенное перестроение покупательского спроса – меньше стали заказывать изделий из дорогих материалов. При этом количество заказов не упало. Более того, мы планируем наращивать объемы производства», - заметил Александр Ильметов.

Вместе с планами по увеличению количества выпускаемой продукции предприятие готово увеличить и штат сотрудников. Сегодня здесь требуется менеджер по продажам, специалист по монтажу и замерам.
В компании налажен экспорт в Казахстан. За помощью в расширении географии поставок своей продукции и освоении новых рынков компания обратилась в региональный Центр поддержки экспорта.

«Я обратился в центр «Мой бизнес» и, благодаря их поддержке, прошел обучение по программе «Экспортный форсаж». Это помогло нам увеличить экспорт продукции в Казахстан на 15%. Мы плодотворно сотрудничаем с Центром поддержки экспорта региона – сейчас находимся на стадии переговоров с крупной торговой сетью стройматериалов в Узбекистане. Шаг за шагом мы движемся в направлении заключения контракта», - отметил Александр Ильметов.

Предприятие использует и финансовые инструменты поддержки бизнеса, действующие в регионе. Компания «Рона» неоднократно обращалась в Гарантийный фонд Самарской области за микрозаймами по минимальным ставкам на развитие предприятия, сообщает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству предоставления электронных госуслуг за 2021 год
24 июня 2022  14:01
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов по качеству предоставления электронных госуслуг за 2021 год
215
В Красноглинском районе Самары 2 июля откроется муниципальная ярмарка
24 июня 2022  13:13
В Красноглинском районе Самары 2 июля откроется муниципальная ярмарка
213
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
23 июня 2022  13:12
В Самарской области в 2022 году введут в эксплуатацию четыре объекта строительств по дорожному нацпроекту
961
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
23 июня 2022  12:58
Дмитрий Азаров принял участие в конференции поставщиков АВТОВАЗа
480
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
23 июня 2022  10:47
Охват летней оздоровительной кампанией в Самарской области в 2022 выше, чем в 2021 году
427
Весь список