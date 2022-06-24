Производитель жалюзи из Самарской области развивает производство и расширяет географию поставок

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Региональные производства, несмотря на новые условия работы, продолжают развиваться, расширять ассортимент продукции, создавать рабочие места и ориентироваться на рынки дружественных стран.



Компания «Рона-Жалюзи» работает на рынке региона с 1994 года и сегодня производит все системы жалюзи. Мощности позволяют производить порядка 500 изделий. География поставок – Самарская, Ульяновская области, а также Башкортостан и Татарстан.



Наименования продукции на предприятии подсчитать не решаются – коллекции тканей и материалов, которые здесь используют, огромное. «Мы постоянно обновляем коллекции, следим за трендами, чтобы предлагать актуальную продукцию», - отметил основатель компании «Рона-Жалюзи» Александр Ильметов.



Как и многие производители страны, самарская компания столкнулась с определенным давлением Запада. Когда начались перебои с поставками европейских материалов и комплектующих, предприятие перешло на российских, китайских и турецких поставщиков.

Предприятие оснащено как российским, так и зарубежным оборудованием. «На отечественном рынке появился отличный производитель оборудования для производства рулонных штор – рулонных столов. И в прошлом году мы приобрели себе такой», - пояснил Александр Ильметов.



Что касается машин иностранного происхождения, то, как признается основатель компании, этой весной на предприятии провели их полное техобслуживание, и в ближайшие полтора года оборудование должно работать исправно.



Для помощи предприятиям Самарской области в поиске новых поставщиков или потенциальных заказчиков, на базе регионального центра «Мой бизнес» работает Центр импортозамещения. Он создан по поручению Губернатора Дмитрия Азарова в дополнение к федеральному цифровому «Сервису импортозамещения». Центр занимается обработкой запросов от импортеров, подбором аналогов иностранных продуктов внутри страны и на рынках дружественных стран. Специалисты центра готовы проверять каждого контрагента и налаживать взаимодействие поставщиков и потребителей.



«Региональные предприятия успешно адаптируются к работе в новых условиях: перестраивают логистические цепочки, меняют поставщиков, увеличивают объемы производства и налаживают взаимодействие с партнерами из дружественных стран, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Для помощи бизнесу сегодня действует широкий перечень федеральных и региональных инструментов, призванных минимизировать сложности, возникающие у предпринимателей. С полным перечнем мер поддержки можно ознакомиться на портале mybiz63.ru или на личной консультации в одном из центров «Мой бизнес», действующих в Самарской области».



Если раньше компания «Рона-Жалюзи» занималась только реализацией комплектующих и готовых изделий для дилеров, то некоторое время назад было принято решение об организации розничных продаж в Самаре.



«Сейчас мы отмечаем, что объем выпуска готовой продукции только вырос. Конечно, есть определенное перестроение покупательского спроса – меньше стали заказывать изделий из дорогих материалов. При этом количество заказов не упало. Более того, мы планируем наращивать объемы производства», - заметил Александр Ильметов.



Вместе с планами по увеличению количества выпускаемой продукции предприятие готово увеличить и штат сотрудников. Сегодня здесь требуется менеджер по продажам, специалист по монтажу и замерам.

В компании налажен экспорт в Казахстан. За помощью в расширении географии поставок своей продукции и освоении новых рынков компания обратилась в региональный Центр поддержки экспорта.



«Я обратился в центр «Мой бизнес» и, благодаря их поддержке, прошел обучение по программе «Экспортный форсаж». Это помогло нам увеличить экспорт продукции в Казахстан на 15%. Мы плодотворно сотрудничаем с Центром поддержки экспорта региона – сейчас находимся на стадии переговоров с крупной торговой сетью стройматериалов в Узбекистане. Шаг за шагом мы движемся в направлении заключения контракта», - отметил Александр Ильметов.

Предприятие использует и финансовые инструменты поддержки бизнеса, действующие в регионе. Компания «Рона» неоднократно обращалась в Гарантийный фонд Самарской области за микрозаймами по минимальным ставкам на развитие предприятия, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства