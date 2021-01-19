Предприниматели СО смогут перейти с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения до 1 февраля

Я нашел ошибку
Главные новости:
В регионах присутствия КбшЖД открыты пункты вакцинации от COVID-19 работников железнодорожного транспорта и жителей городов.
Куйбышевская железная дорога начала вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции
Это позволит проанализировать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются.
Дмитрий Богданов призвал малый бизнес принять участие в экономической переписи 
Павел Дуров отреагировал на недавние обвинения, в которых утверждалось, что Telegram использовался для призыва к насилию.
Павел Дуров ответил: Telegram за дебаты, но все каналы, призывающие к насилию, будут блокироваться
Ли отстранят от принятия важных решений в Samsung и от процесса наследования компании у отца, который умер в октябре 2020 года.
Вице-президента Samsung приговорили к 2,5 годам тюрьмы за взятки
Из-за пандемии коронавируса и продления самоизоляции многие пожилые самарцы не выходят в церкви, для того чтобы набрать святой воды.
Волонтеры доставили «Крещенскую воду» на дом пожилым самарцам
Подготовить такое постановление поручил премьер-министр Михаил Мишустин.
Кабмин обязал операторов связи обеспечить бесплатные вызовы по номеру 122
В том числе тяжёлое: аппарат МРТ, КТ, рентгены, УЗИ-аппараты.
В Самарской области детские медучреждения за два года получили более 120 единиц медоборудования по нацпроекту
Срочник, который в 2019 году устроил стрельбу в войсковой части в Забайкалье и убил восемь человек, отказался от участия в прениях и последнего слова.
Гособвинитель запросил 25 лет колонии Рамилю Шамсутдинову
Самара  -17 °C, Тольятти  -18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.72
-0.25
EUR 89.21
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Общество
Экономика
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Политика
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Результаты поиска
Мероприятия
Дмитрий Азаров  дал старт года 170-летнего юбилея Самарской губернии
В УФСИН СО подвели итоги конкурса снежных фигур
Из Тольятти в Жигули - пятый зимний пресс-тур проекта «Поехали!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Предприниматели СО смогут перейти с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения до 1 февраля

19 января 2021 15:04
143
С 1 января 2021 года в России перестал действовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД).

С 1 января 2021 года в России перестал действовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Индивидуальные предприниматели и организации, работающие по этой системе, должны были выбрать альтернативный вариант из четырех специальных налоговых режимов. Те, кто не определился с выбором до конца 2020 года, с 1 января были переведены на общую систему налогообложения. 

Однако, Федеральной налоговой службой было принято решение продлить период перехода с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения (УСН). Те представители малого и среднего бизнеса, которым подходит этот режим, могут подать заявление-уведомление в налоговый орган до 1 февраля 2021 года. 

«В Самарской области в 2020 году ЕНВД применяли 45 663 предпринимателя. Основная часть представителей МСП определилась с альтернативной системой налогообложения. Для тех, кто не успел сделать свой выбор и уведомить налоговый орган, на федеральном уровне предусмотрели дополнительную возможность, продлив сроки перехода. Призываю всех, кто рассматривал упрощенную систему налогообложения в качестве наиболее подходящего варианта, не откладывать это важное решение, сохранив комфортные условия для ведения своего бизнеса», - обратился к предпринимателям министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Упрощенная система налогообложения (УСН) - самый распространенный из специальных налоговых режимов. Перейти на него могут как индивидуальные предприниматели (ИП), так и организации - юридические лица. 

В рамках УСН объектом налогообложения можно выбрать «Доходы» или «Доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов» («Доходы минус расходы»). От этого будет зависеть размер установленной процентной ставки. Если объектом налогообложения станут доходы, то налог составит 6%. При выборе схемы «доходы минус расходы» ставка составит 15%. 

Кроме этого, при использовании УСН необходимо уплачивать страховые взносы на сотрудников. Однако ИП с объектом «Доходы» могут уменьшить сумму налога по УСН на сумму уплаченных страховых взносов за себя и за наемных работников, но не более, чем на 50%. А ИП, не имеющие работников, могут уменьшить налог на всю сумму уплаченных страховых взносов за себя без ограничения, передает пресс-служба облправительства.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Экономика региона
15 января 2021  13:03
Цены на сотовую связь вырастут на 15%
Цены на сотовую связь вырастут на 15%
Операторам придется компенсировать затраты на выполнение новых регуляторных норм. Экономика региона
1342
14 января 2021  11:27
По мнению председателя «Комитета» Юрия Сергунина, причины двух аварий, произошедших в конце 2020 года на «Томете», должны стать предметом тщательного расследования правоохранительных и надзорных ведомств.
«Комитет защиты «Тольяттиазота» от криминала» обратился в правоохранительные и надзорные органы
По мнению председателя «Комитета» Юрия Сергунина , причины двух аварий, произошедших в конце 2020 года на «Томете», должны стать предметом тщательного...Экономика региона
1462
13 января 2021  15:43
Они считают, что курс рубля к доллару США на январь 2021 года занижен на 68%.
Эксперты признали российский рубль одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"
Они считают, что курс рубля к доллару США на январь 2021 года занижен на 68%. Экономика региона
1744
Весь список
Финансы и Банки
19 января 2021  16:26
Владельцам устройств на платформе iOS данная функция станет доступна в феврале.
Корпоративные клиенты Сбера теперь могут заниматься внешнеэкономической деятельностью с помощью мобильного приложения
Владельцам устройств на платформе iOS данная функция станет доступна в феврале. Финансы и Банки
121
18 января 2021  17:23
Объем средств физических лиц, доверенных банку, в декабре вырос на 6,1% или на 901 млрд рублей (без учета валютной переоценки).
Сбербанк зафиксировал в 2020 году рост объема средств на счетах клиентов
Объем средств физических лиц, доверенных банку, в декабре вырос на 6,1% или на 901 млрд рублей (без учета валютной переоценки). Финансы и Банки
513
18 января 2021  12:35
ПСБ запустил новый кредитный продукт для участников госзакупок
ПСБ запустил новый кредитный продукт для участников госзакупок
Новый продукт дополнит линейку кредитов для бизнеса, которые можно оформить онлайн на сайте банка. Финансы и Банки
425
Весь список
Строительство
19 января 2021  11:33
Власти предлагают кардинально изменить схему освоения площадок в Самаре
Власти предлагают кардинально изменить схему освоения площадок в Самаре
Предлагают выделить в городе три условные категории. Строительство
235
19 января 2021  09:47
Тонкости выбора строительного инструмента
На строительном рынке сегодня предлагается достаточно широкий выбор ручного электроинструмента, предназначенного для выполнения профессиональных работ и...Строительство
97
18 января 2021  14:58
Заявки на участие в тендере принимают до 27 января, 12 февраля подведут его итоги.
В Тольятти возобновят строительство ФОК с бассейном и катком
Заявки на участие в тендере принимают до 27 января, 12 февраля подведут его итоги. Строительство
513
Весь список
Материалы и технологии
11 января 2021  12:52
Аренда гидромолота. Краткосрочная и долгосрочная
В нашем активном мире, предъявляющем все новые требования к строительным стандартам, компания «Дана 96» предлагает наиболее совершенные средства для...Материалы и технологии
1554
11 января 2021  12:51
Отвертки индикаторные и особенности их выбора
Индикаторные отвертки напряжения очень удобны при выполнении электромонтажных работ. По принципу работы они мало чем отличаются от обычного тестера напряжения. Материалы и технологии
1619
28 декабря 2020  20:12
Виды и особенности магнитов
Дома или на работе, а может быт, находясь в собственном авто, в общественном транспорте, человека окружает множество типов магнитов, которые обеспечивают работу...Материалы и технологии
4639
Весь список
Налоги
24 декабря 2020  13:49
В Самаре состоится брифинг Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима
В Самаре состоится брифинг «Отмена ЕНВД: особенности смены налогового режима» 
Будет доступна прямая онлайн-трансляция с мероприятия. Налоги
6115
30 декабря 2019  18:52
Когда необходимо проводить аудит 1С:Предприятия?
 Программные продукты на платформе 1С:Предприятия являются основополагающими приложениями в ИТ-инфраструктуре многих российских компаний.Налоги
8192
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1C:Підприємство 8 бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов.Налоги
9532
Весь список
Бизнес
19 января 2021  18:07
Это позволит проанализировать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются.
Дмитрий Богданов призвал малый бизнес принять участие в экономической переписи 
Это позволит проанализировать, как живут малые и микропредприятия, индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они сталкиваются. Бизнес
39
19 января 2021  15:04
С 1 января 2021 года в России перестал действовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД).
Предприниматели СО смогут перейти с ЕНВД на упрощенную систему налогообложения до 1 февраля
С 1 января 2021 года в России перестал действовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Бизнес
142
18 января 2021  14:55
Весной 2021 года Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса.
Росстат приглашает малый бизнес принять участие в экономической переписи
Весной 2021 года Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса. Бизнес
572
Весь список
Новости компаний
19 января 2021  18:16
В регионах присутствия КбшЖД открыты пункты вакцинации от COVID-19 работников железнодорожного транспорта и жителей городов.
Куйбышевская железная дорога начала вакцинацию сотрудников от коронавирусной инфекции
В регионах присутствия КбшЖД открыты пункты вакцинации от COVID-19 работников железнодорожного транспорта и жителей городов. Новости компаний
19
19 января 2021  17:46
Ли отстранят от принятия важных решений в Samsung и от процесса наследования компании у отца, который умер в октябре 2020 года.
Вице-президента Samsung приговорили к 2,5 годам тюрьмы за взятки
Ли отстранят от принятия важных решений в Samsung и от процесса наследования компании у отца, который умер в октябре 2020 года. Новости компаний
62
16 января 2021  19:44
В госкорпорации сообщили, что единственным исполнителем работ будет АО "Крокус", с которым в декабре заключили госконтракт.
Роскосмос приступил к созданию аэропорта на космодроме Восточный
В госкорпорации сообщили, что единственным исполнителем работ будет АО "Крокус", с которым в декабре заключили госконтракт. Новости компаний
1200
16 января 2021  15:23
Сегодня компания проиграла поданную ранее апелляцию, в которой просила снизить выплату с $502,8 млн до меньшей цифры.
Apple снова проиграла патентному троллю VirnetX в суде. Заплатит $1,1 млрд
Сегодня компания проиграла поданную ранее апелляцию, в которой просила снизить выплату с $502,8 млн до меньшей цифры. Новости компаний
1224
Весь список
IT и Коммуникации
18 января 2021  10:14
Полезные материалы про интернет-маркетинг
Если вы заинтересованы в продвижении продуктов и услуг в интернете, то вам следует углубиться в интернет-маркетинг. IT и Коммуникации
317
13 января 2021  13:20
Камеры IP и их преимущества
Создание качественной системы видеонаблюдения всегда приносит вам массу положительных факторов и возможностей. IT и Коммуникации
1223
29 декабря 2020  23:43
Как должно быть организовано продвижение сайтов?
Раскрутка сайтов, выполненная сертифицированными профессионалами, обладает массой преимуществ. Главное обратиться к таким профессионалам. IT и Коммуникации
4200
Весь список
Транспорт
19 января 2021  13:01
В Самарской области стартует широкомасштабное профилактическое мероприятие Внимание – встречная полоса!
В Самарской области стартует широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – встречная полоса!»
Так, за 12 месяцев 2020 года на территории Самарской области зарегистрировано 269 ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. Транспорт
235
19 января 2021  09:40
В Самаре переименовали ещё 3 остановки общественного транспорта
В Самаре переименовали ещё 3 остановки общественного транспорта
Изменения уже были внесены в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.  Транспорт
526
18 января 2021  11:36
В Самаре изменится расписание движения автобуса №12
В Самаре изменится расписание движения автобуса №12
Об этом сообщает "СамараАвтоГаз". Транспорт
367
18 января 2021  09:41
Готов проект станции метро «Самарская»
Готов проект станции метро «Самарская»
Саму станцию построят в районе пересечения улиц Самарской и Ярмарочной. Эскалаторов не будет. Транспорт
544
Весь список
Предпринимательство
16 ноября 2020  09:48
Оптовая продажа цветов преимущества
Цветы — это всегда удачный подарок, их можно подарить как одни, так и в качестве дополнению к основному подарку. Предпринимательство
6385
11 ноября 2020  16:11
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя Спартака Андриешина
Профессия бизнес-тренер : интервью Спартака Андриешина
Кто такие бизнес-тренеры и чем они занимаются. Как стать бизнес-спикером и на чем можно заработать. Интервью известного бизнес-тренера и предпринимателя...Предпринимательство
6943
10 октября 2020  16:19
Создание франшизы – особенности
Существует множество франшиз, при этом только малая часть из них – действительно качественные. Франшиза представляет собой форму соглашения, которое...Предпринимательство
6604
Весь список
Новости региона
11 декабря 2020  16:18
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В 2020 году НКО Самарской области получили президентские гранты на рекордную сумму
В Самарской области стартовал цикл обучающих семинаров для социально-ориентированных некоммерческих организаций. Новости региона
6986
6 декабря 2020  21:19
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
Жителям Тольятти представят концепцию набережной Автозаводского района
В выставочном центре сквера 50-летия первого автомобиля ВАЗ 12 декабря состоится презентация проекта новой набережной. Новости региона
6747
26 марта 2020  18:26
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская больница №5 для госпитализации людей с коронавирусом по-своему решает проблему нехватки масок
Тольяттинская клиническая больница №5, которая определена одной из базовых для госпитализации людей с коронавирусом, по-своему решает проблему нехватки средств...Новости региона
12122
Весь список
Электронные технологии
4 декабря 2020  17:58
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция.
Ремонт iPhone 11
Эта модель айфона представлена из серии 2019 года, у нее идет высокий класс защиты от влаги и пыли, прочная конструкция. Электронные технологии
7217
12 ноября 2020  22:04
ставки кс го
Cтавки на кс го в букмекерской компании GG Bet
Игровой клуб GG Bet работает на рынке с 2016 года и имеет официальную регистрацию в ЦУПИС, которая позволяет говорить о высокой надёжности заведения. Электронные технологии
8072
7 ноября 2020  09:38
Накрутить просмотры в телеграмме до 100000 единиц
Чтобы накрутить 100, 1000 или 10000 просмотров в Телеграм за 1 минуту вы можете воспользоваться сайтом раскрутки. Это делается быстро и дёшево. Электронные технологии
6711
Весь список
Вклады, Кредиты, Кредитные карты
30 ноября 2020  20:47
Как взять кредит без бюрократии и справок
Собирание документов для оформления кредита порой занимает массу времени и сил. Но сегодня есть возможность получить деньги в обход бюрократии. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
6870
7 ноября 2020  09:41
Выдача потребительских кредитов в Самарской области сокращается
Количество потребительских кредитов, выданных в Самарской области, значительно сократилось в 2020 году в сравнении с предыдущим годом. Вклады, Кредиты, Кредитные карты
6597
12 октября 2020  18:11
Swap Free – надёжные брокеры!
Swap Free – надёжные брокеры!
А почему именно брокеры Swap Free, спросите Вы? Новичку бывает сложно разобраться во всех нюансах, которые запрятаны на разных страницах сайтов брокеров, а также в...Вклады, Кредиты, Кредитные карты
6822
Весь список
Современный дом
7 января 2021  12:48
Дома из бруса под ключ – надежно и качественно в компании Истъба
Востребованы и популярны экологически чистые жилые сооружения, которые выполнены из природного материала и наделены уникальной природной эстетикой – дома...Современный дом
2436
28 декабря 2020  13:25
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице.
Песочницы: для веселых, полезных и активных игр на свежем воздухе и дома.
Становление речи, активизация мышления и внимания напрямую зависит от развития мелкой моторики ребенка. И для этого как нельзя лучше подходят игры в песочнице. Современный дом
4681
21 декабря 2020  00:22
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире.
Входные металлические двери – качественно в SE Doors
Современный активный образ жизни заставляет каждого задумываться о том, чтобы обеспечить надежную защиту своему дому или квартире. Современный дом
6258
Весь список
В мире Авто
15 января 2021  22:14
Профессиональная автохимия
Бесконтактная мойка представляет собой процесс применения специальных профессиональных химических моющих средств. В мире Авто
817
31 декабря 2020  06:53
Модель CADILLAC ESCALADE
Cadillaс Escalade это воплощение уверенности, мощи, культового дизайна, комфортабельности. В мире Авто
3876
23 декабря 2020  20:13
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля.
Руководство по покупке автомобильного аккумулятора
Любому водителю приходится заменять аккумулятор один или два раза в течение срока службы автомобиля. В мире Авто
5610
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
359
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
6753
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
5746
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
17655
30 декабря 2020  11:59
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев за стойкость характера
Глава региона подчеркнул, что жители области не раз проявляли непоколебимый дух.
Социум
17015
Весь список
Инновационные технологии
30 ноября 2020  20:45
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и коммуникации с пользователями.
Тренды интернет-маркетинга на 2021 год от интернет-маркетолога студии продвижения из Бердска Игоря Супруна
Сфера digital развивается более чем стремительно – она оперативно реагирует на любые изменения в обществе и быстро внедряет изменения в стратегии продвижения и...Инновационные технологии
10002
11 ноября 2020  16:22
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и дальнейшего выдувания окислов.
Применение газового резака для резки металла
Для быстрого резания металла был создан специальный газовый резак. Процесс резки заключается в плавке металла под влиянием струи чистого кислорода и...Инновационные технологии
7521
2 ноября 2020  19:16
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей.
Пенообразователи для пожаротушения – предложения компании Zfire
Пена в качестве огнетушащего средства применяется успешно в современном мире при тушении легковоспламеняемых и горючих жидкостей. Инновационные технологии
6879
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
28560
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
30243
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
29872
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
28281
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
28867
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году.
19 января 2021  16:20 
Дмитрий Азаров: «В 2020-м от статуса проблемных избавились 16 объектов долевого строительства»
Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году. Политика региона
196
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Крещением
19 января 2021  13:37 
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Крещением
Губернатор Самарской области на своей странице в "Инстаграме" обратился к землякам. Социум
261
В Самарской области за сутки на 19 января выявлены 286 заболевших коронавирусом
19 января 2021  13:28 
В Самарской области за сутки на 19 января выявлены 286 заболевших коронавирусом
Общее количество заболевших составило 36872. Здравоохранение
339
Дмитрий Азаров передал работникам образовательных учреждений Самарского региона ключи от 20 новых школьных автобусов
19 января 2021  12:15 
Дмитрий Азаров передал работникам образовательных учреждений Самарского региона ключи от 20 новых школьных автобусов
Полученные машины будут задействованы на 24 школьных маршрутах. Образование
387
В Самаре переименовали ещё 3 остановки общественного транспорта
19 января 2021  09:40 
В Самаре переименовали ещё 3 остановки общественного транспорта
Изменения уже были внесены в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.  Транспорт
499
Весь список
Акценты
Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году.
19 января 2021  16:20 
Дмитрий Азаров: «В 2020-м от статуса проблемных избавились 16 объектов долевого строительства»
Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году. Политика региона
189
Госавтоинспекция Самарской области информирует
19 января 2021  12:49 
Госавтоинспекция Самарской области информирует
Порядок получения водительского удостоверения, срок действия которого истек в период с 1 февраля по 15 июля. Социум
291
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба.
18 января 2021  22:44 
Оперативный штаб: соблюдение мер эпидбезопасности в муниципалитетах будет проверять глава региона в ходе рабочих визитов
Дмитрий Азаров провел заседание регионального оперативного штаба. Политика региона
1514
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
256
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
1119
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
2677
Весь список
Новости Тольятти
19 января 2021  14:21
Всего на конкурс было подано 10 063 проекта. В число победителей вошло 2 000 проектов из всех регионов страны.
Тольяттинский проект в числе победителей первого конкурса президентских грантов 2021 года
Всего на конкурс было подано 10 063 проекта. В число победителей вошло 2 000 проектов из всех регионов страны. Новости Тольятти
236
15 января 2021  23:27
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента.
Стартовал II Региональный открытый конкурс молодежных СМИ "Мы - будущее России!"
Цель конкурса – формирование социально ответственной молодежи посредством качественного медиаконтента. Новости Тольятти
3380
15 января 2021  11:42
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина». Новости Тольятти
4810
Весь список