Я нашел ошибку
Главные новости:
Участниками Всероссийской олимпиады студентов «Я-профессионал» могу стать студенты вузов, которые учатся по образовательным программам бакалавриата, специалитета или магистратуры.
Самарский университет им. Королёва стал одним из организаторов Олимпиады "Я - профессионал"
Суть программы состоит в том, чтобы сделать более прозрачной и наглядной работу депутатов по защите интересов жителей.
Дмитрий Азаров и Андрей Турчак обсудили создание цифровой платформы «Народная программа» в Самарской области
Данная инициатива реализуется в рамках традиционной акции «Экодесант».
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» установил бокс для сбора батареек в Новокуйбышевске
И северо-западный ветер, порывы 15-18 м/с.
В Самарской области ожидается гололедица
Этап серии Гран-при «Волжский пируэт» пройдет с 19 по 20 ноября в СКК «Дворец спорт имени В.С. Высоцкого».
«Волжский пируэт»: стартовала продажа билетов на пятый этап Гран-при России по фигурному катанию
Региональный этап конкурса состоится 1 декабря 2022 года в Самаре, в рамках предпринимательского форума «Мой бизнес 63. Время новых решений».
Предприниматели Самарской области смогут принять участие в региональном этапе премии «Бизнес-Успех»
В этом году специалисты Камышлинской центральной районной больницы выявили более 1100 патологий, работая на аппаратах УЗИ.
В Камышлинскую больницу поступили две многофункциональные ультразвуковые системы
В танцах на льду победителями турнира стали тольяттинец Егор Базин в дуэте с Елизаветой Худайбердиевой.
В Сочи завершился второй этап Гран-при России по фигурному катанию «Бархатный сезон»
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.53
0.17
EUR 61.13
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Мероприятия музея Эльдара Рязанова, приуроченные ко Дню народного единства
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Предприниматели Самарской области смогут принять участие в региональном этапе премии «Бизнес-Успех»

31 октября 2022 17:24
105
Региональный этап конкурса состоится 1 декабря 2022 года в Самаре, в рамках предпринимательского форума «Мой бизнес 63. Время новых решений».

В Самарской области впервые состоится региональный этап премии «Бизнес-Успех». Конкурс пройдет в восьми номинациях: «Лучший молодежный проект», «Лучший производственный проект», «Лучший женский проект», «Лучший технологический проект», «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший проект в сфере торговли и услуг», «Премия для самозанятых», а также «Народный предприниматель».

Правительство региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым уделяют особое внимание условиям для развития предприятий малого и среднего бизнеса. В регионе действует комплекс мер поддержки предпринимательства, создана сеть центров «Мой бизнес», регулярно проводятся встречи, на которых представители власти и бизнес-сообщества обсуждают текущие вопросы и вырабатывают решения актуальных проблем.

Региональный этап конкурса состоится 1 декабря 2022 года в Самаре, в рамках предпринимательского форума «Мой бизнес 63. Время новых решений». Организатором выступит министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

«Премия «Бизнес-Успех» – это отличная возможность для предпринимателей представить свой проект, услышать оценку экспертов и коллег, пообщаться с единомышленниками. Отдельная номинация предусмотрена для самозанятых, выбравших на старте своей деятельности специальный налоговый режим и имеющих все шансы на успех. Победители регионального этапа представят Самарскую область на уровне страны, где смогут заявить о себе широкой аудитории, найти новых партнеров и заказчиков. В нашем регионе успешно развивается технологическое предпринимательство, производственные проекты, торговля и сфера услуг. Мы приглашаем представителей бизнеса подавать заявки и участвовать в конкурсе», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Победители представят губернию в Москве на федеральном конкурсе и получат призы для личностного роста и развития своего проекта.

В рамках регионального этапа участники презентуют свои проекты экспертному жюри, которое проведет оценку количественных показателей проекта на основе ранжирования критериев с одинаковой значимостью. Эксперты будут оценивать, оборот компании, объём чистой прибыли, количество сотрудников, уникальное торговое предложение, перспективность проекта, социальную направленность, а также презентацию проекта.

Участие бесплатное, прием заявок для участия в региональном этапе открыт до 24 ноября 2022 года включительно по ссылке.

Федеральные организаторы премии - Корпорация «Синергия», «ОПОРА РОССИИ», Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Агентство стратегических инициатив и Общественная палата РФ.      

 

Фото:  департамент информационной политики СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре пройдет Парад Памяти
31 октября 2022  11:48
В Самаре пройдет Парад Памяти
230
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
30 октября 2022  12:45
Дмитрий Азаров поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
513
В Параде Памяти 7 ноября в Самаре примут участие бойцы СВО.
29 октября 2022  14:16
Дмитрий Азаров провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре 
2453
Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»
29 октября 2022  10:39
Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»
640
Были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год.
28 октября 2022  19:08
«Бюджет развития»: Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства региона
728
Весь список