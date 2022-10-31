Предприниматели Самарской области смогут принять участие в региональном этапе премии «Бизнес-Успех»

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В Самарской области впервые состоится региональный этап премии «Бизнес-Успех». Конкурс пройдет в восьми номинациях: «Лучший молодежный проект», «Лучший производственный проект», «Лучший женский проект», «Лучший технологический проект», «Лучший сельскохозяйственный проект», «Лучший проект в сфере торговли и услуг», «Премия для самозанятых», а также «Народный предприниматель».



Правительство региона во главе с губернатором Дмитрием Азаровым уделяют особое внимание условиям для развития предприятий малого и среднего бизнеса. В регионе действует комплекс мер поддержки предпринимательства, создана сеть центров «Мой бизнес», регулярно проводятся встречи, на которых представители власти и бизнес-сообщества обсуждают текущие вопросы и вырабатывают решения актуальных проблем.



Региональный этап конкурса состоится 1 декабря 2022 года в Самаре, в рамках предпринимательского форума «Мой бизнес 63. Время новых решений». Организатором выступит министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.



«Премия «Бизнес-Успех» – это отличная возможность для предпринимателей представить свой проект, услышать оценку экспертов и коллег, пообщаться с единомышленниками. Отдельная номинация предусмотрена для самозанятых, выбравших на старте своей деятельности специальный налоговый режим и имеющих все шансы на успех. Победители регионального этапа представят Самарскую область на уровне страны, где смогут заявить о себе широкой аудитории, найти новых партнеров и заказчиков. В нашем регионе успешно развивается технологическое предпринимательство, производственные проекты, торговля и сфера услуг. Мы приглашаем представителей бизнеса подавать заявки и участвовать в конкурсе», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Победители представят губернию в Москве на федеральном конкурсе и получат призы для личностного роста и развития своего проекта.



В рамках регионального этапа участники презентуют свои проекты экспертному жюри, которое проведет оценку количественных показателей проекта на основе ранжирования критериев с одинаковой значимостью. Эксперты будут оценивать, оборот компании, объём чистой прибыли, количество сотрудников, уникальное торговое предложение, перспективность проекта, социальную направленность, а также презентацию проекта.



Участие бесплатное, прием заявок для участия в региональном этапе открыт до 24 ноября 2022 года включительно по ссылке.



Федеральные организаторы премии - Корпорация «Синергия», «ОПОРА РОССИИ», Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Агентство стратегических инициатив и Общественная палата РФ.

Фото: департамент информационной политики СО