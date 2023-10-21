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Предприниматели Самарского региона смогут обучиться бережливому производству бесплатно

21 октября 2023 13:58
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Предприниматели Самарского региона смогут обучиться бережливому производству бесплатно

23 и 24 октября для региональных предпринимателей в онлайн-формате пройдёт обучающая программа «Бережливое производство». 

Система бережливого производства направлена на максимально эффективное и грамотное распределение ресурсов. Ее внедрение станет логичным шагом развития для всех производственных бизнесов и организаций, которые работают с системными процессами — даже в сфере оказания услуг. 

 Ознакомиться с программой обучения и отправить заявку на участие можно по ссылке — https://mybiz63.ru/posts/events/dvuxdnevnaia-programma-obuceniia-predprinimatele 

 

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