Предприниматели Самарского региона смогут обучиться бережливому производству бесплатно

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23 и 24 октября для региональных предпринимателей в онлайн-формате пройдёт обучающая программа «Бережливое производство».

Система бережливого производства направлена на максимально эффективное и грамотное распределение ресурсов. Ее внедрение станет логичным шагом развития для всех производственных бизнесов и организаций, которые работают с системными процессами — даже в сфере оказания услуг.

Ознакомиться с программой обучения и отправить заявку на участие можно по ссылке — https://mybiz63.ru/posts/events/dvuxdnevnaia-programma-obuceniia-predprinimatele