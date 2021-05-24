Предприниматели региона с разработками в сфере пищевой безопасности смогут принять участие в Foodtech Russia Accelerator

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Стартапы и бизнес с разработками в сфере пищевой безопасности смогут принять участие в федеральном акселераторе Foodtech Russia Accelerator. Инновационные проекты смогут протестировать гипотезы на потенциальных клиентах, реализовать пилотные проекты с крупнейшими игроками Foodtech-рынка и привлечь инвестиции.

Акселератор организован министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и компанией YellowRockets.

«Региональный Венчурный фонд и наш партнер – компания YellowRockets готовы инвестировать в интересные стартапы в области безопасности пищевой промышленности, как одной из самых современных и перспективных отраслей. Foodtech Russia Accelerator – отличная возможность для местных разработчиков заявить о своей идее и получить реальную поддержку для ее реализации. Тем более, что каждый из четырех блоков отбора проектов содержит сразу несколько направлений: это повышение эффективности цепочек поставок, цифровизация общепита, биоразлагаемая упаковка и многие другие. Призываю стартапы и бизнес подавать заявки и получить максимум пользы от участия в программе и общения с профильными экспертами и инвесторами», - обратился к предпринимателям министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Основные направления отбора проектов: производство, логистика и продажи. Но программа не ограничивается только этим - эксперты и корпоративные партнеры готовы рассматривать все проекты, касающиеся рынка Foodtech. Лучшие проекты смогут претендовать на инвестиции от Венчурного фонда Самарской области, YellowRockets и других инвесторов-партнеров программы.

За время программы стартапы смогут пройти путь от быстрой проверки гипотез и пилотных проектов с индустриальными партнерами до привлечения инвестиций и полномасштабного запуска продаж продукта.

Для проектов на стадии MVP будет доступен образовательный контент и трекинговая программа для доработки продукта. Проекты с готовым продуктом и продажами смогут реализовать оплачиваемый пилот на пилотных площадках партнеров.

Организаторы готовы компенсировать участникам затраты на проезд до места расположения пилотной площадки, проживание, и расходы, необходимые для тестирования проекта.Тестирование разработок и продукта будет проходить на пилотной площадке партнера. Итогом пилотов станет бизнес-кейс с рассчитанным предварительным бюджетом и техническим заданием.

Кроме стартапов в программе могут принять участие Foodtech-бизнесы, готовые к сотрудничеству с индустриальными партнерами акселератора. Лучшие проекты смогут претендовать на инвестиции от Венчурного фонда Самарской области, YellowRockets и других инвесторов-партнеров программы.

Корпоративными партнерами программы выступают: компания Далимо, Ассоциация вкусных ресторанов Milimon Family, молочная ассоциация ДАМОЛ, продовольственный интернет-магазин Домашкино, сеть ресторанов СушиВёсла.

CEO YellowRockets Сергей Богданов:

«Рынок Foodtech является в России одним из самых “горячих” рынков с точки зрения венчурных инвестиций. Это огромное поле для внедрения новых технологий и инноваций: от новых способов приготовления еды, суперфудов, заменителей мяса, коррекционного питания, до логистики, ИТ-систем по управлению и цифровизации ритейла. Отрасль очень “голодная” до инноваций. Пандемия показала, что Foodtech-рынок очень гибкий и именно инновации помогают подстраиваться под ситуацию и развиваться».

Прием заявок продолжится до 30 июля 2021. Заявку можно оставить на сайте.