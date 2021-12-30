Предприниматели приобрели более 100 тысяч лицензий по программе Минцифры России

Я нашел ошибку
Главные новости:
Планируется, что в 19 школах капитальный ремонт начнется и будет полностью завершен уже в 2022 году.
В Самарской области планируют капитально отремонтировать 31 школу за счет федеральных средств
Дорогие друзья, пусть Новый год и Рождество принесут в каждый дом крепкое здоровье, благополучие, радость и достаток, будут щедрыми на везение и удачу!
Поздравление Игоря Комарова с Новым годом и Рождеством
Смягчение ограничений.
Новое постановление губернатора Самарской области
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения
Госавтоинспекция Самарской области информирует о режиме работы Центра автоматической фиксации административных правонарушений в области дорожного движения
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса – "КОВИД-глобулин"
Минздрав зарегистрировал препарат для лечения коронавируса – "КОВИД-глобулин"
Встречать новый год на работе чаще приходится мужчинам
Встречать новый год на работе чаще приходится мужчинам
В 75 сёлах Самарской области появилась мобильная связь и высокоскоростной интернет
В 75 сёлах Самарской области появилась мобильная связь и высокоскоростной интернет
Фасад Самарского областного музея им. П.В. Алабина превратится в «экран» для новогодней истории
Фасад Самарского областного музея им. П.В. Алабина превратится в «экран» для новогодней истории
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.65
0.15
EUR 83.2
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В регионе продолжается профилактическая акция «Внимание дети – зимние каникулы!»
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
Пятый Международный забег Дедов Морозов состоялся в Санкт-Петербурге
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Предприниматели приобрели более 100 тысяч лицензий по программе Минцифры России

30 декабря 2021 12:27
155
Предприниматели приобрели более 100 тысяч лицензий по программе Минцифры России

Представители малого и среднего бизнеса приобрели более 100 тысяч лицензий на облачное программное обеспечение менее чем за два месяца. Наибольшую активность показали представители бизнеса Псковской, Астраханской, Рязанской областей, Республики Тыва, Севастополя.

Мера поддержки позволяет представителям малого и среднего бизнеса приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. В настоящий момент доступно более 100 программных продуктов от 29 российских производителей.

Для получения меры поддержки от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя. Единственное требование — нахождение в реестре МСП.

«На следующий год нами предусмотрен вдвое больший объем финансирования — около 2 млрд рублей. По запросу производителей мы продлеваем программу на действующих условиях до конца первого квартала 2022 года. Новый отбор начнется 1 апреля 2022 года. При этом для представителей малого и среднего бизнеса условия останутся неизменными», — рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Оператором меры поддержки является Российский фонд развития информационных технологий.

«Наша задача — расширить перечень ПО, которое можно приобрести по программе со скидкой. В этом году мы получили более 60 заявок на участие, из которых отобрали 29 разработчиков с самыми востребованными продуктами. В следующем году мы продолжим отбор, опираясь на запросы малого и среднего бизнеса, которые поступают в фонд», — дополнил генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов.

«Сейчас без цифровизации процессов невозможно не только развитие бизнеса, но и его текущая операционная деятельность. Мы получаем позитивную обратную связь о программе Минцифры России от предпринимателей, эта мера поддержка будет востребована ежегодно», — прокомментировала заместитель губернатора – председателя правительства Севастополя Мария Литовко, курирующая развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

«Спрос на программное обеспечение очень высок, и возрастает по мере популяризации программы. Мера поддержки позволила многим предпринимателям приобрести облачные сервисы впервые, а тем, кто уже использует технологии, внедрить новые инструменты для развития бизнеса», — рассказал генеральный директор «Эвотор» Андрей Романенко.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в волшебном лесу на площади Куйбышева самарцы могут встретить Щелкунчика, медвежонка Умку и других героев
30 декабря 2021  11:21
В волшебном лесу на площади Куйбышева самарцы могут встретить Щелкунчика, медвежонка Умку и других героев
221
Что изменится в жизни россиян с 1 января
30 декабря 2021  09:36
Что изменится в жизни россиян с 1 января
213
На сегодняшний день уже 1,7 млн жителей региона вакцинировались, коллективный иммунитет достиг 65%.
28 декабря 2021  23:51
В Самарской области на сегодняшний день один из самых высоких уровней коллективного иммунитета от COVID-19 по стране
1445
Дмитрий Азаров вместе с Александром Хинштейном приняли участие в открытии обновленных культурных пространств в поселениях Волжского района.
28 декабря 2021  20:52
Творческая экосистема: в двух поселениях Волжского района заработали обновленные дома культуры
745
Глава региона исполнил мечты семерых детей, в торжественной обстановке лично передав ребятам подарки, о которых они просили в своих письмах Деду Морозу.
28 декабря 2021  17:17
Дмитрий Азаров вручил подарки детям, участвовавшим в благотворительной акции «Елка желаний»
617
Весь список