Предприниматели приобрели более 100 тысяч лицензий по программе Минцифры России

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Представители малого и среднего бизнеса приобрели более 100 тысяч лицензий на облачное программное обеспечение менее чем за два месяца. Наибольшую активность показали представители бизнеса Псковской, Астраханской, Рязанской областей, Республики Тыва, Севастополя.

Мера поддержки позволяет представителям малого и среднего бизнеса приобрести программное обеспечение российских производителей за полцены. Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости лицензии производителям программного обеспечения из федерального бюджета. В настоящий момент доступно более 100 программных продуктов от 29 российских производителей.

Для получения меры поддержки от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и отчетности. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя. Единственное требование — нахождение в реестре МСП.

«На следующий год нами предусмотрен вдвое больший объем финансирования — около 2 млрд рублей. По запросу производителей мы продлеваем программу на действующих условиях до конца первого квартала 2022 года. Новый отбор начнется 1 апреля 2022 года. При этом для представителей малого и среднего бизнеса условия останутся неизменными», — рассказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Оператором меры поддержки является Российский фонд развития информационных технологий.

«Наша задача — расширить перечень ПО, которое можно приобрести по программе со скидкой. В этом году мы получили более 60 заявок на участие, из которых отобрали 29 разработчиков с самыми востребованными продуктами. В следующем году мы продолжим отбор, опираясь на запросы малого и среднего бизнеса, которые поступают в фонд», — дополнил генеральный директор Российского фонда развития информационных технологий Александр Павлов.

«Сейчас без цифровизации процессов невозможно не только развитие бизнеса, но и его текущая операционная деятельность. Мы получаем позитивную обратную связь о программе Минцифры России от предпринимателей, эта мера поддержка будет востребована ежегодно», — прокомментировала заместитель губернатора – председателя правительства Севастополя Мария Литовко, курирующая развитие малого и среднего бизнеса в регионе.

«Спрос на программное обеспечение очень высок, и возрастает по мере популяризации программы. Мера поддержки позволила многим предпринимателям приобрести облачные сервисы впервые, а тем, кто уже использует технологии, внедрить новые инструменты для развития бизнеса», — рассказал генеральный директор «Эвотор» Андрей Романенко.