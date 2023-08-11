Предприниматели могут получить инвестиционные кредиты с государственной поддержкой на условиях льготного финансирования

Правительством Российской Федерации принят ряд программ государственной поддержки для предприятий МСП, производственных компаний крупного бизнеса и системообразующих.
Оргкомитет Конкурса «Регионы – устойчивое развитие» (www.infra-konkurs.ru) ведет работу по рассмотрению заявок на льготное кредитование предприятий АПК, строительства, туризма, МСП, ЖКХ и др.
Оформить кредит с государственной поддержкой можно за три шага:
- заполнить заявку,
- направить документы,
- плотное взаимодействие с сотрудниками Оргкомитета.
Работа программы направлена на все отрасли экономики по следующим категориям:
Новое строительство;
Модернизация;
Реконструкция;
Перепрофилирование предприятия;
Пополнение оборотных средств;
Исполнение контрактов;
Локализация производства;
Приобретение производств / предприятий.
Преимущества работы по программе «Регионы – устойчивое развитие»:
Бюджет проекта: от 10 млн. рублей;
Доля обеспеченности проекта залогом: не менее 25% от суммы кредита;
Доля собственных средств: не менее 20% от суммы проекта;
Срок кредитования проектов: от 3 - 15 лет;
Стоимость средств: в зависимости от программы поддержки (от 3-9,5% годовых);
Финансовые каникулы на долг: на период строительства и монтажа оборудования (не более 2 лет);
Финансовые каникулы по уплате процентов: до 9 месяцев.
Для упрощения работы по реализации бизнес-инициатив были разработаны «типовые» проекты, что позволят сократить сроки рассмотрения, а также пакет предоставляемых документов (https://infra-konkurs.ru/methodical-recomendations/download/4 ).
Заявки принимает к рассмотрению Оргкомитет конкурса «Регионы – устойчивое развитие» (https://infra-konkurs.ru/documents/download/900 ) на почту: info@infra-konkurs.ru.
Результатом рассмотрения заявок является получение кредитных средств по специальной льготной программе кредитования, а также получение средств государственной поддержки.
Прием заявок ведётся на постоянной основе.
Информацию направлять на почту: info@infra-konkurs.ru