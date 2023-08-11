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Предприниматели могут получить инвестиционные кредиты с государственной поддержкой на условиях льготного финансирования

11 августа 2023 17:00
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Предприниматели могут получить инвестиционные кредиты с государственной поддержкой на условиях льготного финансирования

Правительством Российской Федерации принят ряд программ государственной поддержки для предприятий МСП, производственных компаний крупного бизнеса и системообразующих. 

Оргкомитет Конкурса «Регионы – устойчивое развитие» (www.infra-konkurs.ru) ведет работу по рассмотрению заявок на льготное кредитование предприятий АПК, строительства, туризма, МСП, ЖКХ и др.

Оформить кредит с государственной поддержкой можно за три шага:

- заполнить заявку,

- направить документы,

- плотное взаимодействие с сотрудниками Оргкомитета.

Работа программы направлена на все отрасли экономики по следующим категориям:

  • Новое строительство;

  • Модернизация;

  • Реконструкция;

  • Перепрофилирование предприятия;

  • Пополнение оборотных средств;

  • Исполнение контрактов;

  • Локализация производства;

  • Приобретение производств / предприятий.

Преимущества работы по программе «Регионы – устойчивое развитие»:

  • Бюджет проекта: от 10 млн. рублей;

  • Доля обеспеченности проекта залогом: не менее 25% от суммы кредита;

  • Доля собственных средств: не менее 20% от суммы проекта;

  • Срок кредитования проектов: от 3 - 15 лет;

  • Стоимость средств: в зависимости от программы поддержки (от 3-9,5% годовых);

  • Финансовые каникулы на долг: на период строительства и монтажа оборудования (не более 2 лет);

  • Финансовые каникулы по уплате процентов: до 9 месяцев.

Для упрощения работы по реализации бизнес-инициатив были разработаны «типовые» проекты, что позволят сократить сроки рассмотрения, а также пакет предоставляемых документов (https://infra-konkurs.ru/methodical-recomendations/download/4 ).

Заявки принимает к рассмотрению Оргкомитет конкурса «Регионы – устойчивое развитие» (https://infra-konkurs.ru/documents/download/900 ) на почту: info@infra-konkurs.ru.

Результатом рассмотрения заявок является получение кредитных средств по специальной льготной программе кредитования, а также получение средств государственной поддержки.

Прием заявок ведётся на постоянной основе.

Информацию направлять на почту: info@infra-konkurs.ru

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