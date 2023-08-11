Предприниматели могут получить инвестиционные кредиты с государственной поддержкой на условиях льготного финансирования

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Правительством Российской Федерации принят ряд программ государственной поддержки для предприятий МСП, производственных компаний крупного бизнеса и системообразующих.

Оргкомитет Конкурса «Регионы – устойчивое развитие» ( www . infra - konkurs . ru ) ведет работу по рассмотрению заявок на льготное кредитование предприятий АПК, строительства, туризма, МСП, ЖКХ и др.

Оформить кредит с государственной поддержкой можно за три шага:

- заполнить заявку,

- направить документы,

- плотное взаимодействие с сотрудниками Оргкомитета.

Работа программы направлена на все отрасли экономики по следующим категориям:

Новое строительство;

Модернизация;

Реконструкция;

Перепрофилирование предприятия;

Пополнение оборотных средств;

Исполнение контрактов;

Локализация производства;

Приобретение производств / предприятий.

Преимущества работы по программе «Регионы – устойчивое развитие»:

Бюджет проекта: от 10 млн. рублей;

Доля обеспеченности проекта залогом: не менее 25% от суммы кредита ;

Доля собственных средств: не менее 20% от суммы проекта ;

Срок кредитования проектов: от 3 - 15 лет;

Стоимость средств: в зависимости от программы поддержки (от 3-9,5% годовых);

Финансовые каникулы на долг: на период строительства и монтажа оборудования (не более 2 лет);

Финансовые каникулы по уплате процентов: до 9 месяцев.

Для упрощения работы по реализации бизнес-инициатив были разработаны «типовые» проекты, что позволят сократить сроки рассмотрения, а также пакет предоставляемых документов ( https://infra-k o nkurs.ru/methodical-recomendations/download/4 ).

Заявки принимает к рассмотрению Оргкомитет конкурса «Регионы – устойчивое развитие» ( https://infra-konkurs.ru/docume n ts/download/900 ) на почту: info @ infra - konkurs . ru .

Результатом рассмотрения заявок является получение кредитных средств по специальной льготной программе кредитования, а также получение средств государственной поддержки.

Прием заявок ведётся на постоянной основе.