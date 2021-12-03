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Предприниматели и СОНКО могут подать заявку на получение компенсации за нерабочие дни

3 декабря 2021 14:12
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До 15 декабря 2021 года.

До 15 декабря 2021 года предприниматели и социально ориентированные некоммерческие организации Самарской области из пострадавших отраслей могут подать заявку на получение компенсации за нерабочие дни. Подать заявку можно на сайте nalog.ru (в личном кабинете налогоплательщика) или направив письменное заявление в налоговый орган. После ее рассмотрения, ФНС перечислит средства в течение 8 дней. 

Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу руководителям профильных министерств в инициативном порядке информировать представителей бизнеса о действующих инструментах, давать необходимые разъяснения, помогать при оформлении заявок на получение субсидий и займов, а также постоянно проводить мониторинг ситуации и предоставлять актуальные данные. По поручению Главы региона на уровне области разработана линейка мер поддержки для предпринимателей и самозанятых граждан. Вся информация публикуется на сайте mybiz63.ru

Обратиться за безвозмездным грантом за нерабочие дни могут предприниматели из пострадавших сфер и социально ориентированные некоммерческие организации, включенные в реестр Минэкономразвития РФ. Размер гранта составит 1МРОТ, то есть 12 792 рубля на одного сотрудника. Количество работников будет определяться по состоянию на 1 июля, на основании данных налоговой отчетности. Если у предпринимателя нет работников, он может получить грант на себя.

В настоящее время предпринимателями региона уже подано более 11,8 тысяч заявлений. Одобрены заявки на общую сумму 751 млн рублей, из них выплачено – почти 696 млн рублей. Мера поддержки коснется почти 60 тысяч человек – именно столько жителей региона трудится на предприятиях и в организациях, которым уже одобрено получение компенсаций.

 «Средства можно направить на любые цели, связанные с ведением бизнеса. Важно, что с гранта не нужно платить налоги. Если предприниматель решит направить деньги на зарплату сотрудникам, то ему также не придется платить взносы и НДФЛ», - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. 

Проверить свой ОКВЭД и возможность получения гранта предприниматели могут на сайте Налоговой службы, либо посредством перехода с единого портала господдержки Мой бизнес 63, где также опубликована вся информация о действующих мерах поддержки и условиях их получения.

 

Фото:   pixabay

 

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